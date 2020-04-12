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الفلبين تحرق جثث ضحايا كورونا خلال 12 ساعة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٦ م
إجراءات لمواجهة كورونا
إجراءات لمواجهة كورونا
طلبت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد، من المستشفيات ووحدات الحكومة المحلية التأكد من حرق جثث مرضى فيروس "كورونا" المستجد، في غضون 12 ساعة، بعد أن أقر أحد المستشفيات أن الجثث متراكمة في مشرحته الصغيرة. وفرضت قوة خاصة لمواجهة فيروس كورونا في الفلبين، مهلة الـ12 ساعة لحرق الجثث، في إطار بروتوكول للتعامل مع المرضى المتوفيين، وسط تفشي الفيروس المستجد. وقال المسؤول الحكومي، كارلو نوجراليس "يجب أن نلتزم بقاعدة الـ12 ساعة، عندما يتعلق الأمر بحرق الجثث".
وكان مركز "إيست افينيو ميديكال" الطبي وهو واحد من المستشفيات الرئيسية، الذي يتعامل مع مرضى فيروس كورونا في مانيلا، قد كشف أن مشرحته ليس لديها معدات كافية، مثل الثلاجات لتخزين الجثث الإضافية". وقال دينيس أوردونا وهو أحد الأطباء والمتحدث باسم المستشفى، لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الفلبينية "مشرحتنا مبنية
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رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
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البابا فرنسيس يدعو إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمنى البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها"، ودعا إلى "التضامن الدولي من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته في منصب بارز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عين شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم. وقال محللون إن كيم يو جونج، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاما، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة. وتقوم كيم يو جونج بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين. وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، تضاءل التواصل مؤخرا بين بيونج يانج وسول.
جوليان-أسانج (2)

محامية أسانج: أنجبنا طفلين أثناء احتجازه في لندن

كشفت محامية لجوليان أسانج، أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن، وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المنحدرة من جنوب إفريقيا، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، نشرتها اليوم الأحد، أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة، ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل 5 سنوات وأنهما ينويان الزواج.
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انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
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ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا ، وذلك بحسبما ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية، مشيرا إلى أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 شخصا، في حين أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.
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بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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