ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

أرشيفية

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.

ألقت قوات كمين بدائرة قسم شرطة الخليفة، القبض على متهم، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول"، كما ضبط رجال الشرطة شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول



ألقت قوات كمين بدائرة قسم شرطة الخليفة، القبض على متهم، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول"، كما ضبط رجال الشرطة شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض".



ووردت معلومات إلى رجال المباحث بشبرا، تفيد قيام متهم مسجل خطر وله معلومات جنائية وسوابق اتهام بالاتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائه بدائرة القسم، وبإعداد كمين لضبطه كان بحوزته "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 900 جرام - ومبلغ مالى – هاتف محمول".



