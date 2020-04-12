جريمة

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
أرشيفية
أرشيفية
شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
ألقت قوات كمين بدائرة قسم شرطة الخليفة، القبض على متهم، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول"، كما ضبط رجال الشرطة شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول
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الحجر- الصحي (1)

ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
كورونا والحجر الصحي (9)

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ملابس عمليات الأطباء بحلوان

ألقت قوات الشرطة، بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع مستلظمات طبية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، تتضمن كمامات وملابس لغرف العمليات "بذلات أطباء"، مستخدمًا أدوات رديئة لا تمت للمستلزمات الطبية الأصلية بصلة، إلا بلون القماش الأزرق فقط، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالغش والتدليس، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الغش التجاري خاصة المستلزمات الطبية، في ظل جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
كحول (1)

جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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هروين (2)

ضبط عاطلين يتاجران في الهروين بأوسيم وبحوزتهما أسلحة

"شابين عاطلين عن العمل، وبدلًا من البحث عن الكسب الشريف، اتجها إلى تجارة المخدرات، إذ يتحصلان على كمية كبيرة منها، ويقومان بتجزأتها وبيعها لعملائهما بمناطق متفرقة بشمال الجيزة، كما أنهما يحوزان أسلحة وذخيرة تنفيذًا لأغراضهما الإجرامية"، تلك هي المعلومات التي وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشان متهمين يُشتبه في تجارتهما بمخدر الهروين، ومن ثم صدرت تعليمات أمنية برصد أماكن ترددهما وإعداد أكمنة لضبطهما متلبسين بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.
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ضبط 4 متهمين بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة نارية

ألقى رجال المباحث بالجيزة والقليوبية القبض على 4 تجار مخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين علاوة على أسلحة نارية ومبالغ مالية وموازين حساسة لتجزأة المخدرات وبيعها، في حملة أمنية مبكرة ضبطت قوات مديرية امن القليوبية كلا من: "ش. ع. ش"، 30 عاما، عاطل، وشهرته "الزنجيري"، و"ا. ع. ع"، 34 عاما، عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و150 جرام هيروين، و100 جرام حشيش ومبلغ مالي، وفى منطقة الهرم بالجيزة، ضبطت قوات الأمن متهم بحيازة ربع كيلو هروين وأسلحة نارية.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط سائق بـ330 طربة حشيش: دوري التوصيل فقط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من إحباط محاولة توزيع شحنة كبيرة من المخدرات بعد ضبط سائق، بحوزته نحو 330 طربة حشيش، بوزن نحو 33 كيلوجراما، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بغرب المحافظة، وذلك بمعرفة أحد الأكمنة، وتبين أنه كان يعتزم توزيع المخدرات على عملائه لتوزيعها على زبائنهم مستهدفين فئة الشباب، وذلك استغلالا لمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بينما أقر المتهم بأن المضبوطات لصاحب السيارة وصاحب محل أكسسوارات بمحافظة أسيوط وانه حضر الإسكندرية لتوزيعها فقط.
مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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