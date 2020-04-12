لو زهقان| 4 طرق لتقليل التوتر أثناء العمل من المنزل

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

التوتر والقلق

بعد أزمة الكورونا، طبقت العديد من البلاد قانون العمل من المنزل، لحماية الموظفين من العدوى، ومنع الاختلاط والتزحام، الذي يؤدي إلى زيادة عدد الاصابات بشكل كبير، ولكن كشف أطباء النفس، أن العمل في بيئة غير مناسبة مثل المنزل، يؤدي إلى الشعور بالتوتر والاكتئاب، وقلة الإنتاج، لذا لابد من اتباع بعض من النصائح، حتى تمر هذه الفترة بسلام، على سبيل المثال تحديد روتين يومي، ومحاولة التواصل مع الأصدقاء، إضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

توجد العديد من الأشياء، التي يمكنك ممارستها خلال فترة العمل من المنزل، لتقليل التوتر، وفيما يلي بعض منها: -تحديد روتين يومي عليك بتخصيص وقت للعمل، مع اختيار غرفة بعيدة عن ضوضاء المنزل، وبعد الانتهاء ينبغي قراءة كتاب أو مشاهدة التليفزيون، حتى تستعيد طاقتك. -التواصل مع الأصدقاء نعيش الآة فترة من