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لو زهقان| 4 طرق لتقليل التوتر أثناء العمل من المنزل

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
التوتر والقلق
التوتر والقلق
بعد أزمة الكورونا، طبقت العديد من البلاد قانون العمل من المنزل، لحماية الموظفين من العدوى، ومنع الاختلاط والتزحام، الذي يؤدي إلى زيادة عدد الاصابات بشكل كبير، ولكن كشف أطباء النفس، أن العمل في بيئة غير مناسبة مثل المنزل، يؤدي إلى الشعور بالتوتر والاكتئاب، وقلة الإنتاج، لذا لابد من اتباع بعض من النصائح، حتى تمر هذه الفترة بسلام، على سبيل المثال تحديد روتين يومي، ومحاولة التواصل مع الأصدقاء، إضافة إلى ممارسة الرياضة اليومية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
توجد العديد من الأشياء، التي يمكنك ممارستها خلال فترة العمل من المنزل، لتقليل التوتر، وفيما يلي بعض منها:  -تحديد روتين يومي عليك بتخصيص وقت للعمل، مع اختيار غرفة بعيدة عن ضوضاء المنزل، وبعد الانتهاء ينبغي قراءة كتاب أو مشاهدة التليفزيون، حتى تستعيد طاقتك. -التواصل مع الأصدقاء نعيش الآة فترة من
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الموت خوفا أقسى من الموت مرضا.. هل يصاب العالم بالجنون بسبب كورونا؟

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، ما يدع سؤال عن إذا استمر الفيروس كثيرا دون علاج، فهل تكون من ضمن تداعياته أن يضاب العالم بالجنون، في ظل ظهور سلوكيات غريبة على كثير من البشر.
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إقبال كبير على العيادات النفسية.. كيف تأثر المصريون بالفيروس؟

يقول أطباء مصريون إن نسبة القلق والخوف زادت بشكل كبير لدى عدة قطاعات فى المجتمع، من واقع معايشتهم لبعض الحالات المترددة على العيادات ومتابعة التقارير الخاصة بالحالات التى تعانى اضطرابات منذ وقت طويل، ما قبل ظهور المرض. ويؤكد الدكتور أحمد موافى، طبيب نفسى، أن عددا كبيرا من الحالات التى تعانى من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا، زارت عيادته خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.
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رعب وسلوكيات غريبة.. وسواس كورونا يهدد الحياة

المعاناة مع فيروس كورونا المستجد لا تتوقف وتأخذ أشكالا وصورا متعددة باختلاف الطبيعة الخاصة لكل شخص، خاصة إذا تمكن الخوف منهم وسيطر الرعب على حياتهم وتمكنت الأفكار السوداء على رؤوسهم، وهنا تجد أحدهم تمكن الشيب من رأسه، يخشى أن يخطو بقدميه باب منزله، لكنه ما زال يتحرك بحرية محسوبة داخل بيته المعقم والمعزول عن العالم الخارجى الموبوء.
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«بنشتغل 24 ساعة».. بطولات نسائية فى زمن الكورونا

تمتلك المرأة أسلحة نادرة، خلقت خصيصًا من أجلها، فتتألم من أجل راحة الجميع دون أن يتملكها التعب، فهل يتميز هذا الكائن بروح فولاذية، جعلته مستقبلا جيدا للألم؟من المثير للدهشة أن المرأة تحب ارتداء ثوب التضحية، وتغزل من عمرها راحة وأمانًا لأولادها، كما أنها الزوجة التى تقف بجوار شريكها، وتساعده فى تخطى متاعب الحياة، وهى الجدة التى تمنح أحفادها قصصًا لا تنتهى، وتظل آثارها باقية فى قلوبهم مهما مرت الأيام، ورغم أن البعض يراها «ناقصة»، فهذا النقص هو سر الكمال، فهى بمثابة «وتد البيت» ودونها سينهار كل شىء.
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معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
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الكراسي والأطباق.. أشياء لا تنظف في المطاعم

نحب دائما الذهاب إلى المطاعم، للترويح عن النفس، والتمتع مع الأصدقاء بتناول طعام مختلف، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أصبح من الصعب الخروج من البيت، والتواجد في التجمعات والزحام، لكن الذي لا تعرفه أيضا، أن المطاعم ليست نظيفة على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتراكم العدوى والبكتيريا على أحد الأسطح، فعلى سبيل المثال لا يهتم الطهاة بغسل أيديهم جيدا، خاصة في وجبة العشاء، فبعد يوم عمل طويل، من المتوقع أن الجميع لا يهتم بتقديم وجبة عشاء نظيفة، وغيرها من الأشياء الأخرى، التي لن تتوقعها، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".
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