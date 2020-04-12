إيمري يحمل صديقته السابقة مسؤولية إقالته من أرسنال

تحرير:محمد جمال ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

إيمري

كشفت صديقة مدرب نادي أرسنال السابق، ساشا رايت، أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، حملها مسؤولية إقالته من تدريب الجانرز في نوفمبر الماضي. وقالت رايت، في حوار مع صحيفة الـ"صن" البريطانية، إن إيمري، وجه إليها اللوم على إقالته، ووصفها بأنها "ساحرة"، حيث أنهما التقيا مجددا أواخر العام 2019 وأنه وجه إليها اللوم على إقالته، وانها تسببت لي بالكثير من الحظ السيء وأوضحت رايت البالغة من العمر 35 عاما: "قال لي في يوم انفصالنا، بدأنا (كفريق) بتلقي الهزائم، وأنه كان يعاني من توتر كبير وغير قادر على التفكير بشكل سليم".

واكملت ريات تصريحتها: "اعتقدت اننا سنتزوج ونرزق بالأولاد ، لكن في نهاية المطاف اكتشفت انه لم يكن مستعدا لعلاقة جدية". وكشفت رايت أنهالم تكن على علم بأن إيمري متزوج، وقالت "لم ألتق مطلقا بأي شخص من عائلته أو أصدقائه، في حال التقينا بأحد في مطعم، لم يكن يقدمني على أنني صديقته، وإذا حاول أحد التقاط صورتنا،