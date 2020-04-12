رياضة

إيمري يحمل صديقته السابقة مسؤولية إقالته من أرسنال

تحرير:محمد جمال ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
إيمري
إيمري
كشفت صديقة مدرب نادي أرسنال السابق، ساشا رايت، أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، حملها مسؤولية إقالته من تدريب الجانرز في نوفمبر الماضي. وقالت رايت، في حوار مع صحيفة الـ"صن" البريطانية، إن إيمري، وجه إليها اللوم على إقالته، ووصفها بأنها "ساحرة"، حيث أنهما التقيا مجددا أواخر العام 2019 وأنه وجه إليها اللوم على إقالته، وانها تسببت لي بالكثير من الحظ السيء وأوضحت رايت البالغة من العمر 35 عاما: "قال لي في يوم انفصالنا، بدأنا (كفريق) بتلقي الهزائم، وأنه كان يعاني من توتر كبير وغير قادر على التفكير بشكل سليم".
واكملت ريات تصريحتها: "اعتقدت اننا سنتزوج ونرزق بالأولاد ، لكن في نهاية المطاف اكتشفت انه لم يكن مستعدا لعلاقة جدية". وكشفت رايت أنهالم تكن على علم بأن إيمري متزوج، وقالت "لم ألتق مطلقا بأي شخص من عائلته أو أصدقائه، في حال التقينا بأحد في مطعم، لم يكن يقدمني على أنني صديقته، وإذا حاول أحد التقاط صورتنا،
اقرأ المزيد
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
الزمالك -وانبى (6)

إنبي: يجب استكمال الموسم حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة

شدد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، كما نوه إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية. وقال عبدالناصر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال الموسم الحالي". وأضاف: "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".
بيراميدز (2)

بيراميدز يعلق على قرار تأجيل الكونفدرالية

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن تأجيل منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية، كان قرارًا متوقعا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ظهر اليوم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال هاني سعيد، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: "قرار تأجيل الكونفدرالية صائب ومتوقع خاصةً مع توقف جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".
اقرأ المزيد من الأخبار
جماهير ليفربول‎ (2)

ليفربول يعلن إصابة اسطورته بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إصابة أسطورة النادي السير كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) . وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فقد دخل دالجليش المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لعلاج عدوى تتطلب استخدام المضادات الحيوية الوريدية. وخضع دالجليش بعد ذلك لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض من قبل، لكن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وقبل دخوله المستشفى، اختار دالجليش عزل نفسه طواعية لفترة أطول من الموصى بها مع عائلته.
محمد صلاح (1)

نيكولاس: يجب أن يرحل صلاح عن ليفربول

يرى تشارلي نيكولاس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا السابق، أنه يجب على ليفربول بيع لاعبه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل، إذا أراد التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، وعدم التخلي عن ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو. وتحدث نيكولاس في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح هو الأقرب للرحيل من ليفربول إذا انضم تيمو فيرنر، في ظل عدم تعويض فيرمينو وساديو ماني، وصلاح هو الوحيد الذي يمكن تعويضه من بين ثلاثي الفريق الحالي".
فان دايك

فان دايك يختار فريقه الخماسي من الدوري الإنجليزي

اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بكل مركز ليكون فريقه الخماسي المثالي، واختار الهولندي في حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وقال عنه:"إنه حارس ممتاز، هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية، أرى أن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيدرسون هو أفضل الباقين". أما المدافع فكان آيمريك لابورت مدافع سيتي، :"لقد أظهر كم هو لاعب مهم في فريقه، وهو مدافع رائع للغاية، إنه مدافع استثنائي، ولذلك اخترته في فريقي".
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]