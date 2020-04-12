رياضة

إنبي: يجب استكمال الموسم حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة

تحرير:محمد جمال ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
إنبي
إنبي
شدد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، كما نوه إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية. وقال عبدالناصر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال الموسم الحالي". وأضاف: "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".
وأكمل عبد الناصر عن الاستعدادت قبل استكمال الموسم:"الأندية يجب عليها متابعة لاعبيها من خلال بعض البرامج التدريبية في المنزل ويمكن أن تحتاج لـ4 أسابيع من أجل الاستعداد بشكل جيد لاستكمال الدوري" وأوضح خلال تصريحاته: "قرار تأجيل أولمبياد طوكيو بمثابة فرصة ذهبية لجميع الدول لكي تنهي هذا الموسم، في مصر
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