وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

تحرير:محمد جمال ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا عن أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم. وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة