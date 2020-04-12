رياضة

وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

تحرير:محمد جمال ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
وكان مسئولو اتحاد الكرة كشفوا عن أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم. وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي: يجب استكمال الموسم حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة

شدد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، كما نوه إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية. وقال عبدالناصر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال الموسم الحالي". وأضاف: "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".
إيمري (2)

إيمري يحمل صديقته السابقة مسؤولية إقالته من أرسنال

كشفت صديقة مدرب نادي أرسنال السابق، ساشا رايت، أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، حملها مسؤولية إقالته من تدريب الجانرز في نوفمبر الماضي. وقالت رايت، في حوار مع صحيفة الـ"صن" البريطانية، إن إيمري، وجه إليها اللوم على إقالته، ووصفها بأنها "ساحرة"، حيث أنهما التقيا مجددا أواخر العام 2019 وأنه وجه إليها اللوم على إقالته، وانها تسببت لي بالكثير من الحظ السيء وأوضحت رايت البالغة من العمر 35 عاما: "قال لي في يوم انفصالنا، بدأنا (كفريق) بتلقي الهزائم، وأنه كان يعاني من توتر كبير وغير قادر على التفكير بشكل سليم".
بيراميدز (2)

بيراميدز يعلق على قرار تأجيل الكونفدرالية

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن تأجيل منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية، كان قرارًا متوقعا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ظهر اليوم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال هاني سعيد، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: "قرار تأجيل الكونفدرالية صائب ومتوقع خاصةً مع توقف جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".
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محمد الشناوي

مدرب الأهلي: حارس الزمالك الأفضل بعد محمد الشناوي

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، كواليس انضمامه للجهاز المعاون للمدرب السويسري، رينيه فايلر، وقال يانكون، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني برغبة المدرب في تواجدي ضمن جهازه، وبالفعل وافقت على العرض". وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي: "التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي دافع كبير، فهو من أكبر أندية أفريقيا والعالم، ويشبه ريال مدريد.. بحثت عن الأهلي قبل انضمامي له، وتأكدت أنه يسعى بشكل دائم لتحقيق البطولات والانتصارات، كما يجيد اللعب تحت الضغط".
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
إبراهيم-سعيد

إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

كشف إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك السابق، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، إذ كانت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2003، كانت نقطة تحول ساهمت في اتخاذه قرار الرحيل، موضحا: "بصراحة طريقة إكرامي الشحات الذي كان مكلفا وقتها بالتفاوض معي لتجديد عقدي كانت غير جيدة وجعلتني أرحل عن الأهلي، شعرت أنه سيتم تجميدي رغم أنني كنت نجم الفريق وخاصة في لقاء السوبر، بعد تلك المباراة المعاملة تغيرت معي وتم استبعادي بالفعل، وهو ما جعلني أقرر الرحيل".
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