البابا فرنسيس يدعو إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

البابا فرنسيس

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمنى البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها"، ودعا إلى "التضامن الدولي من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".

وطالب البابا فرنسيس بوقف إطلاق نار "فوري وشامل" في النزاعات الجارية في العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وتضرع البابا من أجل أن "يتحلى الذين يتحملون مسؤولية في النزاعات، بالشجاعة لتأييد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أنحاء العالم". كما توجه البابا فرنسيس بأفكاره إلى "كل الذين تضرروا