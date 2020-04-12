ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ملابس عمليات الأطباء بحلوان

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

أرشيفية

ألقت قوات الشرطة، بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع مستلظمات طبية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، تتضمن كمامات وملابس لغرف العمليات "بذلات أطباء"، مستخدمًا أدوات رديئة لا تمت للمستلزمات الطبية الأصلية بصلة، إلا بلون القماش الأزرق فقط، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالغش والتدليس، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الغش التجاري خاصة المستلزمات الطبية، في ظل جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ضبطت قوات الأمن داخل المصنع غير المرخص، الكائن بمنطقة حلوان بالقاهرة، 500 رداء طبي خاص بالأطباء في غرفة العمليات "جاون طبى"، وخامات رديئة ومجهولة و150 رداء طبيا تحت التصنيع، و400 متر قماش أزرق اللون. جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. واعترف المتهم المقبوض عليه بإدارته المصنع بدون

ضبطت قوات الأمن داخل المصنع غير المرخص، الكائن بمنطقة حلوان بالقاهرة، 500 رداء طبي خاص بالأطباء في غرفة العمليات "جاون طبى"، وخامات رديئة ومجهولة و150 رداء طبيا تحت التصنيع، و400 متر قماش أزرق اللون. جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



واعترف المتهم المقبوض عليه بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاءت عملية الضبط في سياق استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشرع.



