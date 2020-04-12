جريمة

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ملابس عمليات الأطباء بحلوان

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقت قوات الشرطة، بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع مستلظمات طبية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، تتضمن كمامات وملابس لغرف العمليات "بذلات أطباء"، مستخدمًا أدوات رديئة لا تمت للمستلزمات الطبية الأصلية بصلة، إلا بلون القماش الأزرق فقط، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالغش والتدليس، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الغش التجاري خاصة المستلزمات الطبية، في ظل جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ضبطت قوات الأمن داخل المصنع غير المرخص، الكائن بمنطقة حلوان بالقاهرة، 500 رداء طبي خاص بالأطباء في غرفة العمليات "جاون طبى"، وخامات رديئة ومجهولة و150 رداء طبيا تحت التصنيع، و400 متر قماش أزرق اللون. جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها. واعترف المتهم المقبوض عليه بإدارته المصنع بدون
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الحجر- الصحي (1)

ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
استروكس

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
كحول (1)

جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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كحول (1)

جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
الكمامات (5)

الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 923 قضية تموين و226 مخالفة للحظر و13 سنتر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
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