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مخرج «القاهرة كابول» يُعلن خروجه من السباق الرمضاني

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
أعلن المخرج حسام علي خروج مسلسل "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني بسبب فيروس كورونا وما تبعه من فرض حظر التجوال> وكتب "علي" عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": "للأسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان.. احنا كنا شغالين على مسلسل #القاهرة_كابول.. تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجي بس بسبب ظروف الكورونا ومنع السفر وضرورة التزام البيوت وطبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لأكتر من مكان.. تأثر جدول تصوير المسلسل ودا أدى إلى نتيجة اننا مش هنلحق رمضان 2020".
وتابع: "نفسي تتفرجوا على المسلسل دا السنة دي لأنه فعلاً مشروع محترم ومختلف كل عناصره عملت شغل حقيقي محترم مبروك لكل الأصدقاء والزملاء على مشاريع رمضان 2020 واتمنى لكم النجاح والتوفيق يارب".   وفي تصريحات سابقة قال الفنان طارق لطفي لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب
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في عيد ميلاد «إسعاد يونس»..الزيجات وخلافها مع شريهان

يوافق اليوم 12 أبريل عيد ميلاد صاحبة السعادة "إسعاد يونس"، تتميز إسعاد بروح فكاهية منذ ظهورها الأول على شاشات السينما والتليفزيون، فقدمت العديد من الأفلام الرائعة مثل: "الملكة وأنا، المتسول، ميعاد مع سوسو، وبنات إبليس"، وبالنسبة للمسلسلات فبكيزة وزغلول أحد أبرز الأعمال الدرامية، التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، ويتذكرها حتى الآن، وفي الفترة الآخيرة تمكنت إسعاد من القيام بدور المذيعة، وحقق برنامجها "صاحبة السعادة" نجاحا غير مسبوق، حيث تمكنت من أخذ المشاهدين في رحلة إلى ذكريات التسعينات والثمانينات التي يتعطشون إليها دائما.
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تضارب كبير.. من يملك قرار إيقاف تصوير المسلسلات؟

لم تتخذ نقابة الممثلين أى قرار بوقف المسلسلات التى يجرى تصويرها واكتفت بعدة قرارات بالاتفاق مع صناع دراما رمضان، منها: البعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية، وتأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع، والالتزام بكل الإجراءات الطبية الوقائية مثل تعقيم الأيدى بالمطهرات الكحولية، لكن هل يمكن أن يصدر قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازى للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا؟ من يملك هذا القرار الصعب؟.
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عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلن المطرب والملحن عصام كاريكا عن وفاة عمه بإيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأمراض الشيخوخة. وكتب "كاريكا" على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا با إذن الله".
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بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
ياسمين-صبرى (1)

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
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طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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