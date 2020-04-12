مخرج «القاهرة كابول» يُعلن خروجه من السباق الرمضاني

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

خالد الصاوي

أعلن المخرج حسام علي خروج مسلسل "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني بسبب فيروس كورونا وما تبعه من فرض حظر التجوال> وكتب "علي" عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": "للأسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان.. احنا كنا شغالين على مسلسل #القاهرة_كابول.. تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجي بس بسبب ظروف الكورونا ومنع السفر وضرورة التزام البيوت وطبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لأكتر من مكان.. تأثر جدول تصوير المسلسل ودا أدى إلى نتيجة اننا مش هنلحق رمضان 2020".

وتابع: "نفسي تتفرجوا على المسلسل دا السنة دي لأنه فعلاً مشروع محترم ومختلف كل عناصره عملت شغل حقيقي محترم مبروك لكل الأصدقاء والزملاء على مشاريع رمضان 2020 واتمنى لكم النجاح والتوفيق يارب". وفي تصريحات سابقة قال الفنان طارق لطفي لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب