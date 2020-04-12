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بأمر الرئيس.. القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين مجانًا

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م
توزيع الكمامات
توزيع الكمامات
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
وقامت القوات المسلحة بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقألمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة
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المنيا تستعد لصرف منحة الرئيس السيسي بـ114 فرعًا

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السيسي: لا نريد اتخاذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين

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السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.
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