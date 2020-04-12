بأمر الرئيس.. القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين مجانًا

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م

توزيع الكمامات

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وقامت القوات المسلحة بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقألمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة

وقامت القوات المسلحة بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقألمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.



يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.



