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رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
جونسون
جونسون
غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن حالته في تحسن مستمر، وأنه يتماثل للشفاء من كورونا بشكل عاجل.وكان الناطق الرسمي باسم جونسون قال الجمعة، إن رئيس الوزراء يتمتع بروح معنوية عالية، وأعرب عن امتنانه للفرق الطبية بعد مغادرته غرفة العناية المركزة.وأكد مكتب جونسون في
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البابا فرنسيس يدعو إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمنى البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها"، ودعا إلى "التضامن الدولي من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته في منصب بارز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عين شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم. وقال محللون إن كيم يو جونج، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاما، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة. وتقوم كيم يو جونج بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين. وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، تضاءل التواصل مؤخرا بين بيونج يانج وسول.
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الفلبين تحرق جثث ضحايا كورونا خلال 12 ساعة

طلبت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد، من المستشفيات ووحدات الحكومة المحلية التأكد من حرق جثث مرضى فيروس "كورونا" المستجد، في غضون 12 ساعة، بعد أن أقر أحد المستشفيات أن الجثث متراكمة في مشرحته الصغيرة. وفرضت قوة خاصة لمواجهة فيروس كورونا في الفلبين، مهلة الـ12 ساعة لحرق الجثث، في إطار بروتوكول للتعامل مع المرضى المتوفيين، وسط تفشي الفيروس المستجد. وقال المسؤول الحكومي، كارلو نوجراليس "يجب أن نلتزم بقاعدة الـ12 ساعة، عندما يتعلق الأمر بحرق الجثث".
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محامية أسانج: أنجبنا طفلين أثناء احتجازه في لندن

كشفت محامية لجوليان أسانج، أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن، وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المنحدرة من جنوب إفريقيا، في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، نشرتها اليوم الأحد، أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة، ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل 5 سنوات وأنهما ينويان الزواج.
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جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

بريطانيا: جونسون في تحسن ويشاهد الأفلام السينمائية

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، تحسن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد معاناته خلال الأيام الماضية من أعراض فيروس كورونا المستجد. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أضاف المتحدث أن رئيس الوزراء معنوياته مرتفعة، ويقضي وقته داخل المستشفى بممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة الأفلام السينمائية. وأكد المتحدث، أول من أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة، وتم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي.
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استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.
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وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
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