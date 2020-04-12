المنيا تستعد لصرف منحة الرئيس السيسي بـ114 فرعًا

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م

أرشيفية

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، اليوم الأحد، إجراءات البدء في صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري. وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة للبدء في صرف تلك المنحة؛ لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.

وكلف المحافظ، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، مشددا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وقالت ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، إنه