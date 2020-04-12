ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

الحجر الصحي

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام مواطنين عملية دفن لأحد المصابين بفيروس كورونا برفقة القوات.وأفاد الإخطار، أن مواطنين اعترضوا القوات وسيارة الإسعاف التي كانت تنقل المتوفى ويدعى " أ.ال.أ" 65 سنة، مقيم بكرموز