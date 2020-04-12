جريمة

ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام مواطنين عملية دفن لأحد المصابين بفيروس كورونا برفقة القوات.وأفاد الإخطار، أن مواطنين اعترضوا القوات وسيارة الإسعاف التي كانت تنقل المتوفى ويدعى " أ.ال.أ" 65 سنة، مقيم بكرموز
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كورونا والحجر الصحي (9)

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ملابس عمليات الأطباء بحلوان

ألقت قوات الشرطة، بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع مستلظمات طبية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، تتضمن كمامات وملابس لغرف العمليات "بذلات أطباء"، مستخدمًا أدوات رديئة لا تمت للمستلزمات الطبية الأصلية بصلة، إلا بلون القماش الأزرق فقط، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالغش والتدليس، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الغش التجاري خاصة المستلزمات الطبية، في ظل جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
استروكس

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
كحول (1)

جرائم زمن كورونا.. كحول مغشوش وترويج على الإنترنت

تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط جرائم الغش التجاري، وبيع المنتجات الحيوية في ظل أزمة كورونا كالمطهرات والكحول الإيثيلي بالسوق السوداء، وفي هذا السياق ألقت قوات مباحث قسم ثان الشيخ زايد، القبض على "كريم ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص" آريتري الجنسية عامل بمقهى، و"سما م"، 25 سنة، مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.
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إطلاق-نار

4 طلقات ومصاب.. حل لغز إطلاق نار على مندوب مبيعات

كعادته كل يوم، وصل مندوب المبيعات محل عمله بإحدى شركات توزير السجائر، استلم كمية من البضائع المخصصة له، وقاد سيارة نقل تابعة للشركة محملة بالبضائع في طريقه لمقابلة صاحب محل بقالة يتعامل معه منذ فترة قصيرة لتوريد السجائر له، لكنه لم يدر بأم يقد تؤول إليه الأمور، وأنه قد يفقد حياته لكن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق، بعدما باغته صاحب المحل بطلقات نارية واستولى من السيارة قيداه على مبلغ مالي ولاذ بالفرار ظنا منه أن فعلته لن تنكشف، لكن رجال البحث الجنائي ألقوا القبض عليه في غضون ساعات.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
مخلفات-طبية (1)

العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
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