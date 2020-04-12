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جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م
بيل جيتس
بيل جيتس
أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس ، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا . وأضاف جيتس الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء ، أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق - ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
وشدد جيتس الذي حذر منذ فترة طويلة من خطر تفشي جائحة عالمي على أنه لم يتم استثمار ما يكفي في التحضير لمثل هذا الموقف مقارنة بالمبلغ الذي تم إنفاقه للاستعداد للحرب. وكان جيتس كشف عن توقعاته بشأن مستقبل وضع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، والوقت المطلوب لاحتواء الأزمة الناجمة عنه في الولايات
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لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
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نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا يتجاوز 17 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 17 ألف شخصا، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك، إذ نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرا يظهر إحصاءها حول وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي قالت إنها تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة. وبحسب الوكالة، حذر مسؤولون أمريكيون المواطنين، أن هناك توقعات بالوصول إلى أعداد مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
كورونا والحجر الصحي (14)

بعد وضعهم على أجهزة التنفس.. وفاة معظم مرضى كورونا بأمريكا

أكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات، إذ أوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشددة على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة بسبب فشل جهازهم التنفسي».
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سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
كورونا 2

جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.
فيروس- كورونا (8)

روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
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