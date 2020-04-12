ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م

أرشيفية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم

بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضيتين (688,847 ألف جنيه مصرى – 34,664 ألف دولار أمريكى – 1800 ألف يورو – 10 جنيه إسترلينى - 4191 ألاف ريال سعودى – 2410 درهم إماراتى – 6 دينار كويتي – 300 ريال عمانى – 3300 جنيه سودانى) .. بما يعادل (620,862 ستمائة

بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضيتين (688,847 ألف جنيه مصرى – 34,664 ألف دولار أمريكى – 1800 ألف يورو – 10 جنيه إسترلينى - 4191 ألاف ريال سعودى – 2410 درهم إماراتى – 6 دينار كويتي – 300 ريال عمانى – 3300 جنيه سودانى) .. بما يعادل (620,862 ستمائة وعشرون ألف وثمانمائة وإثنان وستون جنيه مصرى) بجملة (1,309,709 مليون مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وتسعة جنيه مصرى ) تم ضبطها مستنديًا).



واتُخذت قوات الضبط الإجراءات القانونية بتحرير محضري ضبط، وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



