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بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٢ م
عودة الحياة لبكين
عودة الحياة لبكين
قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
وفي أواخر مارس عادت الحياة بشكل جزئي إلى شوارع العاصمة الصينية بكين، حيث بدأ المواطنون النزول إلى الشوارع مرتدين الكمامات الطبية لممارسة عملهم، ونشرت رويترز صورا توضح استقلال المواطنين الدراجات الهوائية ونزولهم إلى الطرقات بشكل طبيعي. وأعلنت الصين، أنها قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة إلى 83 دولة ومنظمة
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كورونا والحجر الصحي (15)

هل تكفي مسافة المترين للوقاية من فيروس كورونا؟

كشف عدد من الباحثين من الجامعة الكاثوليكية البلجيكية والجامعة التقنية الهواندية، أنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، كانت النصيحة الأساسية من الخبراء والأطباء، هي الحفاظ على مسافة تتراوح بين متر ومترين، بين الأشخاص، لضمان عدم عدم التقاط العدوى، مؤكدين أن هذه النصيحة باتت محل شك. وقال هؤلاء الباحثون إن مسافة 1.5 متر لا تكفي للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا، وأوضحوا أن انتقال الفيروس من المصابين إلى الأصحاء أثناء الحركة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك موقعهم وسرعة واتجاه الرياح.
بوريس-جونسون (3)

رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
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البابا فرنسيس يدعو إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمنى البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها"، ودعا إلى "التضامن الدولي من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته في منصب بارز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عين شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم. وقال محللون إن كيم يو جونج، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاما، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة. وتقوم كيم يو جونج بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين. وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، تضاءل التواصل مؤخرا بين بيونج يانج وسول.
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كوريا - كورونا

الصين تسجل رقما قياسا من مصابي «كورونا» الوافدين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن 97 إصابة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات "المستوردة"، وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة، لكن السلطات تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، ولمواجهة هذه الظاهرة، أغلقت الصين حدودها في نهاية شهر مارس الماضي أمام جميع الأجانب تقريبا، وبذلك تكون الحالات المستوردة الجديدة بشكل أساسي نتيجة عودة صينيين إلى بلادهم.
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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
فيتنام - كورونا

فيتنام تستأنف حركة الطيران بعد احتواء وباء «كورونا»

قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءًا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز وفيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة، حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضررا من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.
كورونا والحجر الصحي (9)

حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.
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