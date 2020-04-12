بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٢ م

عودة الحياة لبكين

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.

وفي أواخر مارس عادت الحياة بشكل جزئي إلى شوارع العاصمة الصينية بكين، حيث بدأ المواطنون النزول إلى الشوارع مرتدين الكمامات الطبية لممارسة عملهم، ونشرت رويترز صورا توضح استقلال المواطنين الدراجات الهوائية ونزولهم إلى الطرقات بشكل طبيعي. وأعلنت الصين، أنها قدمت حتى الآن مساعدات عاجلة إلى 83 دولة ومنظمة