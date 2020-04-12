السيسي يوجه باستمرار مشروعات الطرق وتحديث منظومة النقل

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام