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السيسي يوجه باستمرار مشروعات الطرق وتحديث منظومة النقل

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م
السيسي
السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام
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وزيرة-الصحة

«الصحة» توضح إجراءات دفن جثث ضحايا فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد–19). قررت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، نقل جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواسطة سيارات هيئة الإسعاف المصرية، وإتمام عملية الدفن بإشراف قطاع الطب الوقائي بالمديريات. صرح بذلك مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، موضحا أن القرار صدر بعد رفض عدد من الحالات نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى.
معاشات (3)

المنيا تستعد لصرف منحة الرئيس السيسي بـ114 فرعًا

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، اليوم الأحد، إجراءات البدء في صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري. وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة للبدء في صرف تلك المنحة؛ لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.
خبر

بأمر الرئيس.. القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين مجانًا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقيات تهنئة لكل من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران أشود كارون رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بمناسبة احتفال الطوائف المسيحية بمصر بعيد القيامة المجيد.
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معاشات (3)

المنيا تستعد لصرف منحة الرئيس السيسي بـ114 فرعًا

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ماجدة محمد إلهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، اليوم الأحد، إجراءات البدء في صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري. وقال المحافظ، إنه تم وضع خطة للبدء في صرف تلك المنحة؛ لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.
خبر

بأمر الرئيس.. القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين مجانًا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: لا نريد اتخاذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بالتحية لكافة أجهزة الدولة للجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا، وأدعو لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة، والقوات المسلحة والشرطة ما زالت تعمل على مواجهة الإرهاب، ونجاح مسار الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على تحمل أثار مواجهة أزمة، ولا نريد أخذ إجراءات أكثر حدة على المواطنين حتى لا تتوقف الحياة، وأوجه التحية لعناصر الأطقم الطبية لدورهم في مواجهة فيروس كورونا".
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.
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