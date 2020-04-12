وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٧ م

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة واحدة مما يرفع العدد إلى 7 وفيات، وأكثر من 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد بلغت سبع حالات، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أمس بـ251 حالة جديدة ليصل إلى 2979. وتماثل 28 مريضا للشفاء في قطر خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 275. وخضع 1351 شخصًا لفحص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي للفحوصات 49102.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728، فيما لم تسجل أية وفاة في آخر 24 ساعة. وأكدت الوزارة في بيان تعافي 20 شخصا من الفيروس في اليوم الأخير، ما يرفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 247. وقالت الوزارة إن السلطات الصحية أجرت فحوصات