جريمة

تأجيل محاكمة جمال اللبان إداريًا بسبب كورونا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م
جال اللبان
جال اللبان
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص اداريًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق الجلسات مؤقتًا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، والتربح منها بطرق غير مشروعة، ويُحاكم اللبان بتلك القضية بعد ثبوت اشتغاله بالاتجار في العملة مستغلًا مبالغ مالية كان يتحصل عليها كرشوة، تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه.
نسبت تحقيقات النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون
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قضية-الرشوة (4)

ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم
الحجر- الصحي (1)

ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
كورونا والحجر الصحي (9)

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ملابس عمليات الأطباء بحلوان

ألقت قوات الشرطة، بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع مستلظمات طبية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، تتضمن كمامات وملابس لغرف العمليات "بذلات أطباء"، مستخدمًا أدوات رديئة لا تمت للمستلزمات الطبية الأصلية بصلة، إلا بلون القماش الأزرق فقط، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالغش والتدليس، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الغش التجاري خاصة المستلزمات الطبية، في ظل جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
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قضية-الرشوة (4)

ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم
محكمة-ارشفية

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
قضية-الرشوة (2)

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين و232 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدار يوم واحد، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط 4 قضايا اتجار فى العملات المحلية والأجنبية، خارج السوق المصرفي الشرعي، بما يمثل خروج على القانون وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وبلغت حجم الأموال المضبوطة فى القضايا محل الضبط قرابة 7 ملايين جنيه تم حصرها مستنديًا من واقع دفاتر عمل المتهمين، علاوة على مبالغ مالية بعملات متعددة "دولار أمريكي وريال سعودي"، بإجمالي مبالغ تجاوزت 232 ألف جنيه مصري تم ضبطها نقدية سائلة بحوزة 6 متهمين.
قضية-الرشوة (2)

ضبط متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بما من شأنه أن يُضر بالاقتصاد القومي، وتبين أن المتهمين هما مالك مكتبين للسفريات، أحدهما كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول عن المكتب، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجاري حصر التعاملات المالية للمتهمين، لتقدير المبالغ التي قاما بالاتجار فيها على مدار عدة سنوات، علاوة على التحري عن المتعاملين معهما.
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