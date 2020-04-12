تأجيل محاكمة جمال اللبان إداريًا بسبب كورونا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م

جال اللبان

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص اداريًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق الجلسات مؤقتًا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، والتربح منها بطرق غير مشروعة، ويُحاكم اللبان بتلك القضية بعد ثبوت اشتغاله بالاتجار في العملة مستغلًا مبالغ مالية كان يتحصل عليها كرشوة، تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه.

نسبت تحقيقات النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون









نسبت تحقيقات النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.



كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.





وكان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، أحال جمال محمد إبراهيم اللبان مدير العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.



