لا تقلقوا مدحت شلبى بخير..ويقدم مساء الأنوار الليلة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

مدحت شلبى

نفى محمد صيام الناقد الرياضى والمشرف على برنامج مساء الانوار الذي يقدمه مدحت شلبي، عبر فضائية القاهرة والناس ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات وفاة الإعلامي الرياضى الكبير أثر تعرضه لأزمة قلبية. وكشف صيام فى تصريحات خاصة للتحرير أن مدحت شلبي بخير وبصحة جيدة، وأنه سيقدم حلقة اليوم من برنامج مساء الأنوار، الذي يذاع على قناة القاهرة والناس في الحادية عشر مساءً. واشار المشرف على برنامج مدحت شلبى إلى أنه اتصل بالإعلامى واطمئن عليه، وأنه قابل الشائعة بسخريته من الأخبار المغلوطة مؤكداً على أن هذه هى المرة الثانية التي يسمع فيها شائعة وفاته.

وطالب صيام القائمين على صفحات السوشيال ميديا تحري الدقة في الأخبار المتداولة، وإثارة البلبة والفزع لدى أسر الشخصيات العامة عن طريق بث مثل هذه المعلومات الخاطئة دون التأكد من صحتها عبر مصادرها الحقيقة.وكانت أنباء قد ترددت في الساعات الأخيرة حول تعرض الإعلامي مدحت شلبي لأزمة قلبية، أدت إلى وفاته اليوم



وطالب صيام القائمين على صفحات السوشيال ميديا تحري الدقة في الأخبار المتداولة، وإثارة البلبة والفزع لدى أسر الشخصيات العامة عن طريق بث مثل هذه المعلومات الخاطئة دون التأكد من صحتها عبر مصادرها الحقيقة.

وكانت أنباء قد ترددت في الساعات الأخيرة حول تعرض الإعلامي مدحت شلبي لأزمة قلبية، أدت إلى وفاته اليوم الأحد.

ويعد مدحت شلبى أهم مقدمى البرامج الرياضية والمعلقين الكرويين في السنوات الأخيرة، وعمل في أكثر من قناة بداية من التلفزيون المصرى، ثم أوربيت، ثم مودرن سبورت، ثم النهار الرياضية، ثم قناة النيل للرياضة وقناة تن وقناة أون سبورت، ثم قناة القارهة والناس.



