رياضة

لا تقلقوا مدحت شلبى بخير..ويقدم مساء الأنوار الليلة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
مدحت شلبى
مدحت شلبى
نفى محمد صيام الناقد الرياضى والمشرف على برنامج مساء الانوار الذي يقدمه مدحت شلبي، عبر فضائية القاهرة والناس ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات وفاة الإعلامي الرياضى الكبير أثر تعرضه لأزمة قلبية. وكشف صيام فى تصريحات خاصة للتحرير أن مدحت شلبي بخير وبصحة جيدة، وأنه سيقدم حلقة اليوم من برنامج مساء الأنوار، الذي يذاع على قناة القاهرة والناس في الحادية عشر مساءً. واشار المشرف على برنامج مدحت شلبى إلى أنه اتصل بالإعلامى واطمئن عليه، وأنه قابل الشائعة بسخريته من الأخبار المغلوطة مؤكداً على أن هذه هى المرة الثانية التي يسمع فيها شائعة وفاته.
وطالب صيام القائمين على صفحات السوشيال ميديا تحري الدقة في الأخبار المتداولة، وإثارة البلبة والفزع لدى أسر الشخصيات العامة عن طريق بث مثل هذه المعلومات الخاطئة دون التأكد من صحتها عبر مصادرها الحقيقة.وكانت أنباء قد ترددت في الساعات الأخيرة حول تعرض الإعلامي مدحت شلبي لأزمة قلبية، أدت إلى وفاته اليوم
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ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
الزمالك -وانبى (6)

إنبي: يجب استكمال الموسم حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة

شدد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، كما نوه إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية. وقال عبدالناصر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال الموسم الحالي". وأضاف: "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".
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المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
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