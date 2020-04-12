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«الصحة» توضح إجراءات دفن جثث ضحايا فيروس كورونا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد–19). قررت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، نقل جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواسطة سيارات هيئة الإسعاف المصرية، وإتمام عملية الدفن بإشراف قطاع الطب الوقائي بالمديريات. صرح بذلك مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، موضحا أن القرار صدر بعد رفض عدد من الحالات نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى.
وأكد "مجاهد"، أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى في حال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت تطبق على الحالة المتوفاة أثناء حياتها، مشيرًا إلى أنه عند نقل الحالة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى يتم رفعها بالملاءة المحيطة بها ونقلها على
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السيسي يوجه باستمرار مشروعات الطرق وتحديث منظومة النقل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية التحتية، والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".
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بأمر الرئيس.. القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين مجانًا

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الصين تسجل 4 وفيات و19 مصابا بكورونا بينهم 18 وافدين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالى إلى 3 آلاف و329 وفاة، و81 ألفا و818 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، موضحة أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بدون أعراض بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدون من الخارج.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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في 25 يوما.. 3.8 مليار جنيه دعم عاجل للصحة لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بصدور التكليف الرئاسى من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3,8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس المستجد.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ402 شخصا.. وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 100حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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