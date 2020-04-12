«الصحة» توضح إجراءات دفن جثث ضحايا فيروس كورونا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد–19). قررت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، نقل جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواسطة سيارات هيئة الإسعاف المصرية، وإتمام عملية الدفن بإشراف قطاع الطب الوقائي بالمديريات. صرح بذلك مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، موضحا أن القرار صدر بعد رفض عدد من الحالات نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى.

وأكد "مجاهد"، أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا لا تنقل العدوى في حال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت تطبق على الحالة المتوفاة أثناء حياتها، مشيرًا إلى أنه عند نقل الحالة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى يتم رفعها بالملاءة المحيطة بها ونقلها على