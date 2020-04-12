أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟
١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
الدورى الإيطالى
كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء.
وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو.
وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
ومن المنتظر حال العودة للتدريبات في الأندية الأيطالية، أن يتم الالتزام بقواعد الصحة العامة والتدرب في مجموعات متفرقة.وأضافت الصحيفة أن الأندية ستحاول الحصول على إذن في 27 أبريل لإجراء اختبارات بدنية وطبية مكثفة للتأكد من سلامة اللاعبين وصحتهم قبل استئناف التدريبات.ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيتيح مدة
ومن المنتظر حال العودة للتدريبات في الأندية الأيطالية، أن يتم الالتزام بقواعد الصحة العامة والتدرب في مجموعات متفرقة.
وأضافت الصحيفة أن الأندية ستحاول الحصول على إذن في 27 أبريل لإجراء اختبارات بدنية وطبية مكثفة للتأكد من سلامة اللاعبين وصحتهم قبل استئناف التدريبات.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيتيح مدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتدريب، ليصبح اللاعبون جاهزين للعودة إلى الملعب في عطلة نهاية الأسبوع من 30 إلى 31 مايو.
وأشارت الصحيفة الايطالية، إلى أن هناك خياران أمام الاتحاد الايطالي لكرة القدم بشأن المسابقة، الأول هو لعب كل المباريات المتبقية من بطولة الدوري والانتهاء منها منتصف يوليو.
أما الثاني، فهو خوض منافسات البطولة المحلية بجانب منافسات يويفا (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) في نفس الإطار الزمني.