رياضة

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
الدورى الإيطالى
الدورى الإيطالى
كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
ومن المنتظر حال العودة للتدريبات في الأندية الأيطالية، أن يتم الالتزام بقواعد الصحة العامة والتدرب في مجموعات متفرقة.وأضافت الصحيفة أن الأندية ستحاول الحصول على إذن في 27 أبريل لإجراء اختبارات بدنية وطبية مكثفة للتأكد من سلامة اللاعبين وصحتهم قبل استئناف التدريبات.ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيتيح مدة
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مدحت شلبي

لا تقلقوا مدحت شلبى بخير..ويقدم مساء الأنوار الليلة

نفى محمد صيام الناقد الرياضى والمشرف على برنامج مساء الانوار الذي يقدمه مدحت شلبي، عبر فضائية القاهرة والناس ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات وفاة الإعلامي الرياضى الكبير أثر تعرضه لأزمة قلبية. وكشف صيام فى تصريحات خاصة للتحرير أن مدحت شلبي بخير وبصحة جيدة، وأنه سيقدم حلقة اليوم من برنامج مساء الأنوار، الذي يذاع على قناة القاهرة والناس في الحادية عشر مساءً. واشار المشرف على برنامج مدحت شلبى إلى أنه اتصل بالإعلامى واطمئن عليه، وأنه قابل الشائعة بسخريته من الأخبار المغلوطة مؤكداً على أن هذه هى المرة الثانية التي يسمع فيها شائعة وفاته.
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وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
الزمالك -وانبى (6)

إنبي: يجب استكمال الموسم حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة

شدد عبدالناصر زيدان مدير الكرة بنادي إنبي على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، كما نوه إلى ضرورة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية. وقال عبدالناصر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الأندية سوف تتعرض لخسائر مالية كبيرة حال إلغاء الدوري هذا الموسم، يجب أن يتم استكمال الموسم الحالي". وأضاف: "الشركات الراعية للدوري والأندية ستخسر الكثير، هناك اتفاقات ولاعبين حصلوا على مستحقات مالية، وبالتالي أتمنى استكمال الموسم، وأطالب الأندية بعدم الاعتراض".
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رونالدو

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية، حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مرة أخرى، مؤكدة أن الاتصال الذي جمع البرتغالي مع فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد كان لفتح أبواب ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة اللاعب في مدرجات الملعب فقط، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو الأخيرة، وليس لارتداء قميص الملكي مُجددًا، على الرغم من تحسن العلاقة بين بيريز ورونالدو مؤخرا، إلا أن ذلك لا يعني تفكيرهم في إعادة ما كان عليه الوضع قبل موسمين
ليفربول - أتليتكو مدريد

الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
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رسمياً.. تأجيل نهائى دورى الأبطال واليوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل نهائيي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونشر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي في بيانًا أكد خلاله تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أيضا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لإقامة تلك المباريات، وأن هناك ورشة عمل مقامة حاليا تدرس الاختيارات المتاحة لإقامة تلك المباريات في المستقبل، وكان من المقرر إقامة جميع كل المباريات المذكورة في شهر مايو المقبل.
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يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.
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