أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م

الدورى الإيطالى

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.

ومن المنتظر حال العودة للتدريبات في الأندية الأيطالية، أن يتم الالتزام بقواعد الصحة العامة والتدرب في مجموعات متفرقة.وأضافت الصحيفة أن الأندية ستحاول الحصول على إذن في 27 أبريل لإجراء اختبارات بدنية وطبية مكثفة للتأكد من سلامة اللاعبين وصحتهم قبل استئناف التدريبات.ولفتت إلى أن هذا الإجراء سيتيح مدة