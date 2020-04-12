تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٠ م

أرشيفية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

نفذت قوات الحملة 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية، وأراضٍ أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر. وفي مديرية أمن أسيوط، تم تأمين تنفيذ عدد (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، وتأمين

نفذت قوات الحملة 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية، وأراضٍ أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر.



وفي مديرية أمن أسيوط، تم تأمين تنفيذ عدد (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، وتأمين تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة عقار مخالف بمديرية أمن الغربية، وتأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية.



وألقت القوات الأمنية التي تضطلع بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، القبض على 22 منهم، حاولوا عرقلة أعمال إزالة.



