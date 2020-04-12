جريمة

تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٠ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
نفذت قوات الحملة 21 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية، وأراضٍ أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر. وفي مديرية أمن أسيوط، تم تأمين تنفيذ عدد (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، وتأمين
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
جمال اللبان (2)

تأجيل محاكمة جمال اللبان إداريًا بسبب كورونا

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص اداريًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق الجلسات مؤقتًا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، والتربح منها بطرق غير مشروعة، ويُحاكم اللبان بتلك القضية بعد ثبوت اشتغاله بالاتجار في العملة مستغلًا مبالغ مالية كان يتحصل عليها كرشوة، تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه.
قضية-الرشوة (4)

ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم
الحجر- الصحي (1)

ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
جثة (4)

النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
تعذيب طفلة

تسليم «سجدة» ضحية تعذيب والدتها بإمبابة لجدتها

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بإيداع طفلة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتم تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر جيرانها تلك الصور فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها، وعرض الأخيرة على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة تعذيب نجلتها والشروع في قتلها، وأودعت النيابة الطفلة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات عند جدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها.
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