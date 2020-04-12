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هل تكفي مسافة المترين للوقاية من فيروس كورونا؟

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٧ م
كورونا
كورونا
كشف عدد من الباحثين من الجامعة الكاثوليكية البلجيكية والجامعة التقنية الهواندية، أنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، كانت النصيحة الأساسية من الخبراء والأطباء، هي الحفاظ على مسافة تتراوح بين متر ومترين، بين الأشخاص، لضمان عدم عدم التقاط العدوى، مؤكدين أن هذه النصيحة باتت محل شك. وقال هؤلاء الباحثون إن مسافة 1.5 متر لا تكفي للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا، وأوضحوا أن انتقال الفيروس من المصابين إلى الأصحاء أثناء الحركة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك موقعهم وسرعة واتجاه الرياح.
والشائع أن العدوى تنتشر من خلال قطرات الرذاذ الصادرة عن أنف وفم الشخص المصاب أثناء التنفس أو العطس أو الكحة. وحسب الدراسة الجديدة فإن مسافة المترين ليست كافية في جميع الحالات.ويوضح الباحثون أن الشخص الذي يمشي مسرعا أو يجري أو يركب دراجة، يتنفس بشكل نشيط للغاية الأمر الذي يخلف وراءه قطرات صغيرة غير مرئية،
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عودة الحياة لبكين - كورونا

بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
بوريس-جونسون (3)

رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
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البابا فرنسيس يدعو إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى "خفض" أو "إلغاء" ديون الدول الفقيرة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بعض الدول، موجها نداء من أجل تضامن أوروبا في وجه تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمنى البابا في رسالته بمناسبة عيد الفصح التي تلاها في كاتدرائية القديس بطرس الخالية من المصلين في ظل الحجر المنزلي، "تخفيف العقوبات الدولية التي تمنع البلدان الخاضعة لها من توفير الدعم المناسب لمواطنيها"، ودعا إلى "التضامن الدولي من خلال خفض إن لم يكن إلغاء الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر فقرا".
زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

زعيم كوريا الشمالية يعين شقيقته في منصب بارز

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عين شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم. وقال محللون إن كيم يو جونج، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاما، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة. وتقوم كيم يو جونج بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين. وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، تضاءل التواصل مؤخرا بين بيونج يانج وسول.
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كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
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شفاء أول 6 مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، شفاء أول 6 مصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعًا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
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الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إخلاء أكبر أسواق الإسماعيلية بسبب كورونا

أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة بوسط المدينة وأكبر أسواقها، وسوق عبد الحكيم عامر، ويأتي ذلك بناءً على قرار اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بإيقاف الأسواق والتجمعات.
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