مدافع الوداد يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

الوداد

نفى محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي المغربي، بشكل قاطع دخوله في أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، وقال الناهيري: "أتعجب للغاية من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص دخولي في مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك". وأضاف في تصريحاته مع le360 المغربي "لم أتحدث مع أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية ولم أدخل في أي مفاوضات مع أي فريق، احتراما لعقدي مع الوداد ولعلاقتي مع جماهيره". وربطت بعض التقارير الصحفية المصرية اسم الناهيري بالانتقال للأهلي أو الزمالك، إلى جانب تقارير أخرى أشارت لدخول اللاعب في مفاوضات بالفعل مع الأهلي، وهو ما نفاه الناهيري.

وقال مدافع الوداد: "تعمد نشر الصحافة المصرية لأخبار مفاوضات وهمية مع مسؤولي الأهلي، خطوة من أجل التشويش على استعداداتي لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال. كل ما يقال ليس صحيحا". وأكمل حديثه قائلا: "مرتبط بعقد مع الوداد لنهاية الموسم وأحترم فريقي بشدة وجماهير الوداد الوفية. تركيزي حاليا منصب على مواصلة

وقال مدافع الوداد: "تعمد نشر الصحافة المصرية لأخبار مفاوضات وهمية مع مسؤولي الأهلي، خطوة من أجل التشويش على استعداداتي لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال. كل ما يقال ليس صحيحا".



وأكمل حديثه قائلا: "مرتبط بعقد مع الوداد لنهاية الموسم وأحترم فريقي بشدة وجماهير الوداد الوفية. تركيزي حاليا منصب على مواصلة التدريبات بالحجر الصحي".



واستمر "لا حديث الآن سوى عن كورونا. أتمنى أن يتجاوز المغاربة وباقي شعوب العالم تلك الفترة الصعبة".



مدافع الوداد صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع فريقه المغربي مع نهاية الموسم الحالي.



وشارك الناهيري الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة قدم (كاف) في وقت سابق تأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لآجل غير مسمى.