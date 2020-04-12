رياضة

مدافع الوداد يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م
الوداد
الوداد
نفى محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي المغربي، بشكل قاطع دخوله في أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، وقال الناهيري: "أتعجب للغاية من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص دخولي في مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك". وأضاف في تصريحاته مع le360 المغربي "لم أتحدث مع أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية ولم أدخل في أي مفاوضات مع أي فريق، احتراما لعقدي مع الوداد ولعلاقتي مع جماهيره". وربطت بعض التقارير الصحفية المصرية اسم الناهيري بالانتقال للأهلي أو الزمالك، إلى جانب تقارير أخرى أشارت لدخول اللاعب في مفاوضات بالفعل مع الأهلي، وهو ما نفاه الناهيري.
وقال مدافع الوداد: "تعمد نشر الصحافة المصرية لأخبار مفاوضات وهمية مع مسؤولي الأهلي، خطوة من أجل التشويش على استعداداتي لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال. كل ما يقال ليس صحيحا". وأكمل حديثه قائلا: "مرتبط بعقد مع الوداد لنهاية الموسم وأحترم فريقي بشدة وجماهير الوداد الوفية. تركيزي حاليا منصب على مواصلة
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ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
مدحت شلبي

لا تقلقوا مدحت شلبى بخير..ويقدم مساء الأنوار الليلة

نفى محمد صيام الناقد الرياضى والمشرف على برنامج مساء الانوار الذي يقدمه مدحت شلبي، عبر فضائية القاهرة والناس ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات وفاة الإعلامي الرياضى الكبير أثر تعرضه لأزمة قلبية. وكشف صيام فى تصريحات خاصة للتحرير أن مدحت شلبي بخير وبصحة جيدة، وأنه سيقدم حلقة اليوم من برنامج مساء الأنوار، الذي يذاع على قناة القاهرة والناس في الحادية عشر مساءً. واشار المشرف على برنامج مدحت شلبى إلى أنه اتصل بالإعلامى واطمئن عليه، وأنه قابل الشائعة بسخريته من الأخبار المغلوطة مؤكداً على أن هذه هى المرة الثانية التي يسمع فيها شائعة وفاته.
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وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
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مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
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كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
أفضل لاعب - كاف

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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