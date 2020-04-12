مصدر أمني: تطبيق القانون على كاهن أقام قداسا

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

الداخلية

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات مخالفة كاهن لقرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ قال المصدر في تصريحات له: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن للسماح بإقامة قداس مع عددًا من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر. وفي وقت سابق أعلنت الكنيسة عن غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عقدت عدة اجتماعات، وتابعت ما قام به البعض من مخالفات للقرار الصادر مسبقا بمنع التجمعات والاجتماعات داخل الكنائس. وخلال الاجتماعات تم رصد مخالفة عدد من الأساقفة والكهنة من مناطق مختلفة للقرار الصادر عن الكنيسة، ما استدعى التدخل لحماية