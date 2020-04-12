جريمة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م
عقاقير طبية - أرشيفية
عقاقير طبية - أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
أسفرت الحملات التي شاركت فيها إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية؛ لحيازته 9 ملايين
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ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وزارة-الداخلية

مصدر أمني: تطبيق القانون على كاهن أقام قداسا

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات مخالفة كاهن لقرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ قال المصدر في تصريحات له: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن للسماح بإقامة قداس مع عددًا من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر. وفي وقت سابق أعلنت الكنيسة عن غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية: ضبط 23 متهما في أحداث قرية البهو بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات منع عدد من أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية لدفن طبيبة ضحية فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، ورصدت أجهزة الأمن قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات، ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.
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الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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مباحث التموين تحبط حجب 22 طن مطهرات عن المواطنين

وجه ضباط إدارة مباحث التموين بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى واحتكار السلع والمنتجات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
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