ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م

عقاقير طبية - أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

أسفرت الحملات التي شاركت فيها إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية؛ لحيازته 9 ملايين