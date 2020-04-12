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الصحة: تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و 13 حالة وفاة

تحرير:التحرير ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠١ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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كورونا والحجر الصحي (3)

شفاء 4 مصابين بكورونا في مستشفى عزل المصابين بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر مؤخرًا في معظم بلاد العالم، مما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة عددًا كبيرا منهم، إذ تقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من الفيروس، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات الأربعة، عقب مرور يوما واحدا على خروج 6 مصابين تماثلوا للشفاء من كورونا أيضا.
كورونا والحجر الصحي (8)

التزام سكندري بالحظر.. وتعافي 7 حالات بمستشفى العجمي

واصل السكندريين التزامهم بقرار حظر التجوال، اليوم الأحد، إذ فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على مخارج ومداخل المحافظة في إطار تنفيذ إجراءات الحظر، بينما طافت الدوريات الأمنية الموزعة بجميع الشوارع لمتابعة مدى تنفيذ الحظر ومنع استمرار عمل المحال التجارية غير المسموح بتواجدها لما بعد الساعة الخامسة مساءً، فيما قامت الأجهزة المعنية بالعمل على تعقيم عددًا كبيرًا من شوراع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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السيسي يقرر منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم. وشمل القرار كذلك المجندين أو المستحقين عنهم، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وزيرة-الصحة

«الصحة» توضح إجراءات دفن جثث ضحايا فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد–19). قررت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، نقل جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواسطة سيارات هيئة الإسعاف المصرية، وإتمام عملية الدفن بإشراف قطاع الطب الوقائي بالمديريات. صرح بذلك مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، موضحا أن القرار صدر بعد رفض عدد من الحالات نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة بكورونا..و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 1000 عيادة بالمشروعات القومية والمناطق الصناعية

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
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