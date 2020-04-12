جريمة

«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٦ م
أسماك مملحة
أسماك مملحة
استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
في سياق متصل، تمكنت الحملات التموينية من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 3,875 طن سلع غذائية عبارة عن: «أرز أبيض – سكر – مكرونة»، بدون مستندات، واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق. والقبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية
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اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وزارة-الداخلية

مصدر أمني: تطبيق القانون على كاهن أقام قداسا

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات مخالفة كاهن لقرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ قال المصدر في تصريحات له: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن للسماح بإقامة قداس مع عددًا من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر. وفي وقت سابق أعلنت الكنيسة عن غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.
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القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
كلنا-واحد (1)

الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
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مباحث التموين تحبط حجب 22 طن مطهرات عن المواطنين

وجه ضباط إدارة مباحث التموين بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى واحتكار السلع والمنتجات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
رنجة

قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين في ذلك الغش والتدليس على الناس، وفي هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.
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