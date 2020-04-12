«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٦ م

أسماك مملحة

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

في سياق متصل، تمكنت الحملات التموينية من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 3,875 طن سلع غذائية عبارة عن: «أرز أبيض – سكر – مكرونة»، بدون مستندات، واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق. والقبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية

في سياق متصل، تمكنت الحملات التموينية من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 3,875 طن سلع غذائية عبارة عن: «أرز أبيض – سكر – مكرونة»، بدون مستندات، واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.



والقبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمركز شرطة أشمون محافظة المنوفية؛ لحيازته 3,618 طن سلع غذائية "أرز – زيت طعام" بدون بيانات، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وضبط مالك مخزن لتجارة السجائر الكائن بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ؛ لاتهامه بحيازة 20 ألف عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.



