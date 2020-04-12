ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

أقراص مخدرة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.

فى مجال الأمن العام أمكن ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، وتحرير 177 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي. وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 121 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضية تهريب عقاقير مخدرة بمضبوطات بلغت