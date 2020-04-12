التزام سكندري بالحظر.. وتعافي 7 حالات بمستشفى العجمي

تحرير:محمد مجلي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

واصل السكندريين التزامهم بقرار حظر التجوال، اليوم الأحد، إذ فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على مخارج ومداخل المحافظة في إطار تنفيذ إجراءات الحظر، بينما طافت الدوريات الأمنية الموزعة بجميع الشوارع لمتابعة مدى تنفيذ الحظر ومنع استمرار عمل المحال التجارية غير المسموح بتواجدها لما بعد الساعة الخامسة مساءً، فيما قامت الأجهزة المعنية بالعمل على تعقيم عددًا كبيرًا من شوراع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة مستشفى العجمى النموذجي للحجر الصحي، تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا والسماح بمغادرتهم للمستشفى بعد التأكد من سلامتهم وقضاء فترة الحجر الصحي التى تبيانت من مريض لأخر سواء المقيمين لمدة 14 يوما أو 21 يوما.وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي للحجر الصحي، إن اليوم