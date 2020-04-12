شفاء 4 مصابين بكورونا في مستشفى عزل المصابين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر مؤخرًا في معظم بلاد العالم، مما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة عددًا كبيرا منهم، إذ تقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من الفيروس، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات الأربعة، عقب مرور يوما واحدا على خروج 6 مصابين تماثلوا للشفاء من كورونا أيضا.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وسلم المحافظ، الفريق