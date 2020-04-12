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شفاء 4 مصابين بكورونا في مستشفى عزل المصابين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، شفاء 4 مصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي انتشر مؤخرًا في معظم بلاد العالم، مما أدى إلى وفاة العديد من المواطنين، بالإضافة إلى إصابة عددًا كبيرا منهم، إذ تقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام من الفيروس، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات الأربعة، عقب مرور يوما واحدا على خروج 6 مصابين تماثلوا للشفاء من كورونا أيضا.
كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وسلم المحافظ، الفريق
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كورونا والحجر الصحي (8)

التزام سكندري بالحظر.. وتعافي 7 حالات بمستشفى العجمي

واصل السكندريين التزامهم بقرار حظر التجوال، اليوم الأحد، إذ فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على مخارج ومداخل المحافظة في إطار تنفيذ إجراءات الحظر، بينما طافت الدوريات الأمنية الموزعة بجميع الشوارع لمتابعة مدى تنفيذ الحظر ومنع استمرار عمل المحال التجارية غير المسموح بتواجدها لما بعد الساعة الخامسة مساءً، فيما قامت الأجهزة المعنية بالعمل على تعقيم عددًا كبيرًا من شوراع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و 13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
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السيسي يقرر منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 151 لسنة 2020 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم. وشمل القرار كذلك المجندين أو المستحقين عنهم، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وزيرة-الصحة

«الصحة» توضح إجراءات دفن جثث ضحايا فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التعامل مع الحالات المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد–19). قررت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، نقل جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواسطة سيارات هيئة الإسعاف المصرية، وإتمام عملية الدفن بإشراف قطاع الطب الوقائي بالمديريات. صرح بذلك مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، موضحا أن القرار صدر بعد رفض عدد من الحالات نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى.
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تطهير الشوراع ورعاية الأسر الفقيرة... مبادرات لمواجهة كورونا بالمنيا

«تطهير وتعقيم المنازل والشوارع، وتوصيل الطلبات مجانًا للمواطنين، ومساعدة العمالة اليومية والأسر الفقيرة»،.. جميعها مبادرات شهدتها مدن و قرى محافظة المنيا، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لاقت المبادرات جميعها ترحيبًا كبيرًا من الشباب والأهالي؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المتضررين ماديًا من تلك الأزمة، خاصة بعد غلق العديد من المشروعات الصغيرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (2)

خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
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