ترامب: اتفاق «أوبك+» صفقة كبيرة توفر آلاف الوظائف لعمال النفط

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق أوبك+ يشكل صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين، لافتًا أنه جاء بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وفقا لروسيا اليوم. وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك+" لإيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرًا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطلب "الأصدقاء" في الولايات المتحدة.

يذكر أن منظمة "أوبك" لم تتمكن خلال شهر مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين - وعلى رأسهم روسيا - حول اتفاق جديد لخفض الإمدادات وضبط الأسعار، ما تسبب ي انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 45% منذ بداية شهر أبريل الجاري، مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي ،

يذكر أن منظمة "أوبك" لم تتمكن خلال شهر مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين - وعلى رأسهم روسيا - حول اتفاق جديد لخفض الإمدادات وضبط الأسعار، ما تسبب ي انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 45% منذ بداية شهر أبريل الجاري، مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي ، وتراجع الطلب.



