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ترامب: اتفاق «أوبك+» صفقة كبيرة توفر آلاف الوظائف لعمال النفط

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق أوبك+ يشكل صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين، لافتًا أنه جاء بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وفقا لروسيا اليوم. وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك+" لإيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرًا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطلب "الأصدقاء" في الولايات المتحدة.
يذكر أن منظمة "أوبك" لم تتمكن خلال شهر مارس الماضي في التوصل إلى اتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين - وعلى رأسهم روسيا - حول اتفاق جديد لخفض الإمدادات وضبط الأسعار، ما تسبب ي انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة 45% منذ بداية شهر أبريل الجاري، مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي ،
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الليرة-التركية (4)

بعد استقالة وزير الداخلية.. الليرة التركية تهبط أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته، إذ جرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

هل تكفي مسافة المترين للوقاية من فيروس كورونا؟

كشف عدد من الباحثين من الجامعة الكاثوليكية البلجيكية والجامعة التقنية الهواندية، أنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، كانت النصيحة الأساسية من الخبراء والأطباء، هي الحفاظ على مسافة تتراوح بين متر ومترين، بين الأشخاص، لضمان عدم عدم التقاط العدوى، مؤكدين أن هذه النصيحة باتت محل شك. وقال هؤلاء الباحثون إن مسافة 1.5 متر لا تكفي للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا، وأوضحوا أن انتقال الفيروس من المصابين إلى الأصحاء أثناء الحركة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك موقعهم وسرعة واتجاه الرياح.
عودة الحياة لبكين - كورونا

بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
بوريس-جونسون (3)

رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
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دونالد ترامب

ترامب يهدد بعقوبات على التأشيرات لدول لم يسمها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل قبول المبعدين من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أزمة فيروس كورونا المستمرة، وضرورة ضمان إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم، وعلى بومبيو أن يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات خلال 7 أيام، إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة.
سجن

اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
دونالد ترامب

ترامب:لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض وباء كورونا، مضيفا أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ1.67 مليون أمريكي، وأحدث البيانات تشير الى أن التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير، متابع: "لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى أن يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة".
دونالد ترامب

ترامب: إلغاء صفقة تشريع فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون، مشيرًا أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون: إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.
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