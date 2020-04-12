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«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ م
سليمان صويلو
سليمان صويلو
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.
كما طلب صويلو من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والشعب التركي بأكمله أن يعذروه على سوء تطبيق القرار.وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، عن قرارها فرض حظر التجول الكامل في 31 ولاية بالبلاد في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، مدة 48 ساعة.لكن هذه الخطوة أدت إلى تدفق حشود كبيرة للناس
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«بسبب كورونا».. رئيس الوزراء السوداني يُعلن الطوارئ

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أمر الطوارئ رقم 1 لعام 2020، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. ويجرم القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
كورونا والحجر الصحي (8)

387 وحالتا وفاة.. ضحايا كورونا بالإمارات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.
??كورونا في الكويت

وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة واحدة مما يرفع العدد إلى 7 وفيات، وأكثر من 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد بلغت سبع حالات، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أمس بـ251 حالة جديدة ليصل إلى 2979. وتماثل 28 مريضا للشفاء في قطر خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 275. وخضع 1351 شخصًا لفحص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي للفحوصات 49102.
الاردن

انتهاء حظر التجوال الشامل المفروض في الأردن

أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، مع دخول منتصف الليلة الماضية، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا ، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون". ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. ?وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة.
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كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

تركيا تُعلن تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم الإثنين، بتسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649، بحسب "روسيا اليوم". وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217. وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن سلطات بلاده أجرت 21400 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.
فيروس- كورونا (19)

تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة

سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
كورونا

44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.
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