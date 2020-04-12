«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ م

سليمان صويلو

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.

كما طلب صويلو من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والشعب التركي بأكمله أن يعذروه على سوء تطبيق القرار.وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، عن قرارها فرض حظر التجول الكامل في 31 ولاية بالبلاد في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، مدة 48 ساعة.لكن هذه الخطوة أدت إلى تدفق حشود كبيرة للناس