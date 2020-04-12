بعد استقالة وزير الداخلية.. الليرة التركية تهبط أمام الدولار

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ م

الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته، إذ جرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وقال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وأكد صويلو أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق