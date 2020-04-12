سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد استقالة وزير الداخلية.. الليرة التركية تهبط أمام الدولار

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ م
الليرة التركية
الليرة التركية
تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته، إذ جرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وقال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.وأكد صويلو أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق
اقرأ المزيد
دونالد ترامب

ترامب: اتفاق «أوبك+» صفقة كبيرة توفر آلاف الوظائف لعمال النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق أوبك+ يشكل صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين، لافتًا أنه جاء بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وفقا لروسيا اليوم. وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك+" لإيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرًا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطلب "الأصدقاء" في الولايات المتحدة.
كورونا والحجر الصحي (15)

هل تكفي مسافة المترين للوقاية من فيروس كورونا؟

كشف عدد من الباحثين من الجامعة الكاثوليكية البلجيكية والجامعة التقنية الهواندية، أنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، كانت النصيحة الأساسية من الخبراء والأطباء، هي الحفاظ على مسافة تتراوح بين متر ومترين، بين الأشخاص، لضمان عدم عدم التقاط العدوى، مؤكدين أن هذه النصيحة باتت محل شك. وقال هؤلاء الباحثون إن مسافة 1.5 متر لا تكفي للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا، وأوضحوا أن انتقال الفيروس من المصابين إلى الأصحاء أثناء الحركة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك موقعهم وسرعة واتجاه الرياح.
عودة الحياة لبكين - كورونا

بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
بوريس-جونسون (3)

رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
اقرأ المزيد من الأخبار
سليمان-صويلو

«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

تركيا تُعلن تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم الإثنين، بتسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649، بحسب "روسيا اليوم". وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217. وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن سلطات بلاده أجرت 21400 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.
فيروس- كورونا (19)

تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة

سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]