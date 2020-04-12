ملابسات فيديو تدخين فتى سيجارة أثناء الصلاة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م

سيجارة

3 طلاب لم يتجاوز أكبرهم الـ17 سنة، التقطوا مقطع فيديو قصير يظهر خلاله أحدهم يدخن سياجرة أثناء الصلاة، وتظهر أصوات الصديقين في الخلفية مصحوبة بعبارات سخرية واستهزاء، إلا أن الثلاثة لم يكتفون بذلك، نشروا المقطع عبر حساباتهم الشخصية بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى كثيرين من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، لكن الواقعة كانت محل رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وأمكن في غضون ساعات تحديد هوية هؤلاء الصبية وضبطهم والهواتف المستخدمة في الواقعة.

البداية تعود إلى رصد المتابعة الأمنية تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لتدخين أحد الصبية سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك في سخرية واستهزاء. وأمكن تحديد هوية الصبي الذي يظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه طالب بالصف الثاني

البداية تعود إلى رصد المتابعة الأمنية تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لتدخين أحد الصبية سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك في سخرية واستهزاء.



وأمكن تحديد هوية الصبي الذي يظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي مقيم بمدينة الرحمانية محافظة البحيرة، وأمكن ضبطه.



أمام جهات التحقيق، قرر الطالب أن الفيديو المشار إليه خاص به، وأن الأصوات لصديقيه (طالبان بالصف الثاني الثانوي يقيمان بمدينة الرحمانية) وذلك أثناء قيامهما بتصويره، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمول المستخدمة في تصوير ونشر الفيديو.







