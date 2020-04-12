جريمة

ملابسات فيديو تدخين فتى سيجارة أثناء الصلاة

١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
سيجارة
سيجارة
3 طلاب لم يتجاوز أكبرهم الـ17 سنة، التقطوا مقطع فيديو قصير يظهر خلاله أحدهم يدخن سياجرة أثناء الصلاة، وتظهر أصوات الصديقين في الخلفية مصحوبة بعبارات سخرية واستهزاء، إلا أن الثلاثة لم يكتفون بذلك، نشروا المقطع عبر حساباتهم الشخصية بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى كثيرين من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، لكن الواقعة كانت محل رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وأمكن في غضون ساعات تحديد هوية هؤلاء الصبية وضبطهم والهواتف المستخدمة في الواقعة.
البداية تعود إلى رصد المتابعة الأمنية تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لتدخين أحد الصبية سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك في سخرية واستهزاء. وأمكن تحديد هوية الصبي الذي يظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه طالب بالصف الثاني
اقرأ المزيد
اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
الفسيخ (1)

«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وزارة-الداخلية

مصدر أمني: تطبيق القانون على كاهن أقام قداسا

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات مخالفة كاهن لقرار الحظر الصادر من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ قال المصدر في تصريحات له: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كاهن للسماح بإقامة قداس مع عددًا من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر. وفي وقت سابق أعلنت الكنيسة عن غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الفسيخ (1)

«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(7)

انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تسمم (3)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]