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«بسبب كورونا».. رئيس الوزراء السوداني يُعلن الطوارئ

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أمر الطوارئ رقم 1 لعام 2020، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. ويجرم القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
كما يمنع القرار، مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، ويحدد عقوبة من يمتنعون عن متابعة العلاج المقرر لهم، وعن تنفيذ الحجر الصحي. كما يجرم من يمنعون تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم، ويخفون معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته. ويعاقب القانون على عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة
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سليمان-صويلو

«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

387 وحالتا وفاة.. ضحايا كورونا بالإمارات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 22، والإصابات إلى 4123، إذ أوضحت الوزارة في بيان لها، أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين آسيويين، مضيفة أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680. وقالت الوزارة، إن هذه الأرقام جاءت بعد إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وفقا لروسيا اليوم.
??كورونا في الكويت

وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة واحدة مما يرفع العدد إلى 7 وفيات، وأكثر من 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد بلغت سبع حالات، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أمس بـ251 حالة جديدة ليصل إلى 2979. وتماثل 28 مريضا للشفاء في قطر خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 275. وخضع 1351 شخصًا لفحص كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي للفحوصات 49102.
الاردن

انتهاء حظر التجوال الشامل المفروض في الأردن

أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، مع دخول منتصف الليلة الماضية، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا ، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون". ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. ?وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة.
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فيروس- كورونا (17)

«بسبب كورونا».. إغلاق مبنى وزارة العدل في السودان

أعلنت وكيلة وزارة العدل السودانية، سهام عثمان، عن إغلاق مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء تعقيم واتخاذ إجراءات احترازية صحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقا عددا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وضمان عدم توقف العمل، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، موضحة أن هناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بالإجراءات الاحترازية والتعقيم، وفقا لروسيا اليوم.
البرهان

بعد حظر التجوال.. البرهان: إنشاء صندوق قومي لمواجهة كورونا

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوادني، مجموعة من الإجراءات في إطار مواجهة الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، موضحًا أن الصندوق سيكون مفتوحا لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه، متابعا أنه يضع إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلا عن وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة.
نبيلة-مكرم

الهجرة: 5 أتوبيسات على حدود السودان لعبور العالقين

تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدء وصول الأتوبيسات المخصصة لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر نظرا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وصول 5 من الأتوبيسات التي تم الإعلان عنها أمام معبر قسطل وفي الطريق إلى حدود معبر وادي حلفا مع الجانب السوداني، استعدادا لنقل الطلبة المصريين وأي من المواطنين القادمين الراغبين في التحرك إلى القاهرة.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يُعلن فرض حالة الطوارئ لاحتواء انتشار كورونا

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، إذ قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار».
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