«بسبب كورونا».. رئيس الوزراء السوداني يُعلن الطوارئ

تحرير:وكالات ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م

عبد الله حمدوك

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أمر الطوارئ رقم 1 لعام 2020، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعاقب قانون الطوارئ الجديد كل من يقوم بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر، وإتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. ويجرم القرار تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، ونشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.

كما يمنع القرار، مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، ويحدد عقوبة من يمتنعون عن متابعة العلاج المقرر لهم، وعن تنفيذ الحجر الصحي. كما يجرم من يمنعون تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم، ويخفون معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته. ويعاقب القانون على عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة