«سامسونج» تقدم خدمات جديدة لعملائها برغم أزمة كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

سامسونج

? أعلنت سامسونج مصر عن مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة للتعامل بفعالية ومواكبة تغيرات السوق جراء الأزمة العالمية الحالية مع الحفاظ على تقديم خدمة لعملائها، حيث أتاحت الشركة خدمة عملاء عبر الإنترنت على أعلى مستوى من الجودة والتي تعمل من خلال تطبيق Samsung Members الذي أطلقته الشركة مسبقًا، بالإضافة الى خدمة العملاء من خلال التواصل عبر الواتس أب في حالة الأعطال أو الاستفسارات، وذلك في إطار مبادرة “دايمًا معاك” التي تعمل على توفير وتسهيل الخدمات إلى أكبر قاعدة من العملاء فى أى وقت وفى كل مكان.

كما وفرت سامسونج خدمة الشراء عبر الإنترنت مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم. قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج، “ونعمل

كما وفرت سامسونج خدمة الشراء عبر الإنترنت مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم.



قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج، “ونعمل على توفير كافة سبل السلامة والأمان وإحداث تأثير إيجابي من خلال خدماتنا المرنة العملاء على حد سواء وذلك ضمن جهودنا لمساندة الدولة في أوقات الأزمات”



قامت الشركة أيضا بإلغاء رسوم خدمة التوصيل المنزلي وتركيب الأجهزة المنزلية والتلفزيونات بالمنازل المشتراه من متاجر الشركة وذلك تشجيعا للمواطنين على الالتزام بتعليمات الدولة ووزارة الصحة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلتهم.



