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«سامسونج» تقدم خدمات جديدة لعملائها برغم أزمة كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
سامسونج
سامسونج
? أعلنت سامسونج مصر عن مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة للتعامل بفعالية ومواكبة تغيرات السوق جراء الأزمة العالمية الحالية مع الحفاظ على تقديم خدمة لعملائها، حيث أتاحت الشركة خدمة عملاء عبر الإنترنت على أعلى مستوى من الجودة والتي تعمل من خلال تطبيق Samsung Members الذي أطلقته الشركة مسبقًا، بالإضافة الى خدمة العملاء من خلال التواصل عبر الواتس أب في حالة الأعطال أو الاستفسارات، وذلك في إطار مبادرة “دايمًا معاك” التي تعمل على توفير وتسهيل الخدمات إلى أكبر قاعدة من العملاء فى أى وقت وفى كل مكان.
كما وفرت سامسونج خدمة الشراء عبر الإنترنت مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم. قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج، “ونعمل
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شبكات المحمول

هولنديون يحرقون أبراج محمول الجيل الخامس بسبب كورونا

كشف موقع engadget لأخبار التكنولوجيا عن قيام متظاهرين هولنديين بإحراق عدد من أبراج المحمول الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، نتيجة تخوفات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا، وأفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بارتفاع عدد الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك فى ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي الوباء وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت، ووصف المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، هذه الاعتداءات والتى تتضمن حرق وتخريب بأنها تطور مثير للقلق يمكن أن يعرقل الاتصالات بخدمات الطوارئ.
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ماذا قدمت whatsapp من تحديثات لمواجهة انتشار كورونا؟

? أعلن تطبيق الدردشة والتراسل الفوري الأشهر عالميا واتساب WhatsApp، والمملوك لشركة فيسبوك Facebook، عن تحديث جديد لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا عالميا، عبر المساعدة على عدم نشر الأخبار المزيفة حول الفيروس بين مستخدمي التطبيق. وفرض تطبيق واتساب WhatsApp حدا على إعادة توجيه الرسائل، فإذا تلقى المستخدم رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر، أكثر من 5 مرات، فلن يتمكن من إرسالها إلا إلى محادثة واحدة فقط في المرة الواحدة. وقالت واتساب إن التحديث الجديد يقلل السرعة التي تنتشر بها المعلومات عبر تطبيقها.
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تعرف على إجراءات تكنوموبايل الوقائية لمواجهة كورونا

أعلنت شركة "تكنوموبايل" إحدى الشركات المتخصصة عالميا فى مجال الهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة "ترانشن هولدنج" عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19، وقال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر أن مراكز خدمة العملاء "Carlcare" مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد الموظفين بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية0
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