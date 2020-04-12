هولنديون يحرقون أبراج محمول الجيل الخامس بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ م

أبراج المحمول

كشف موقع engadget لأخبار التكنولوجيا عن قيام متظاهرين هولنديين بإحراق عدد من أبراج المحمول الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، نتيجة تخوفات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا، وأفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بارتفاع عدد الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك فى ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي الوباء وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت، ووصف المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، هذه الاعتداءات والتى تتضمن حرق وتخريب بأنها تطور مثير للقلق يمكن أن يعرقل الاتصالات بخدمات الطوارئ.

وبحسب صحيفة "التليجراف" الهولندية، فإن أبراج الجيل الخامس المملوكة لمشغلي شبكات المحمول في هولندا وهي (KPN) و(T-Mobile) و(VodafoneZiggo) تعرضت لهجوم.وذكر التقرير أن عمليات الحرق المتعمدة شهدت وضع شعار مضاد لشبكات الجيل الخامس تم رسمه مكان الهجوم، ويعتقد البعض أن شبكات الجيل الخامس مسئولة عن انتشار فيروس

وبحسب صحيفة "التليجراف" الهولندية، فإن أبراج الجيل الخامس المملوكة لمشغلي شبكات المحمول في هولندا وهي (KPN) و(T-Mobile) و(VodafoneZiggo) تعرضت لهجوم.



وذكر التقرير أن عمليات الحرق المتعمدة شهدت وضع شعار مضاد لشبكات الجيل الخامس تم رسمه مكان الهجوم، ويعتقد البعض أن شبكات الجيل الخامس مسئولة عن انتشار فيروس كورونا وأنه ينشط حول هذه الأبراج.



ويقول المحللون إن المخاوف القديمة بشأن كثافة عدد أبراج الاتصالات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس، تجددت مرة أخرى بعد الأقاويل غير المؤكدة بأن التكنولوجيا هي المسؤولة عن انتشار فيروس كورونا.



وتحقق أجهزة تنظيم الإعلام فى بريطانيا فى أن في قناة تلفزيونية أعطت الأسبوع الماضي قرابة ساعتين من وقت البث لديفيد إيك وهو حارس مرمى كرة قدم سابق، ولديه أراء تتعلق بارتباط تقنية الجيل الخامس بنظرية المؤامرة.