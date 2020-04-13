الصين تعود لـ«دائرة الخطر» مع فيروس كورونا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص

استمرار تفشي كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82 ألفا و160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3 آلاف و341 حالة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، أن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة، وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم، وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم. وأعلن إقليم هيلونغ جيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة