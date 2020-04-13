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الصين تعود لـ«دائرة الخطر» مع فيروس كورونا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص
استمرار تفشي كورونا - صورة أرشيفية
استمرار تفشي كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82 ألفا و160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3 آلاف و341 حالة.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، أن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة، وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم، وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم. وأعلن إقليم هيلونغ جيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة
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بيني-جانتس

رئيس إسرائيل يرفض تمديد المهلة لجانتس لتشكيل حكومة

رفض رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني جانتس، منحه مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، ما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وطلب جانتس، من ريفلين تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل اليوم الإثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتنياهو. وفوض ريفلين، قبل 4 أسابيع، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الماضي، وكانت الثالثة في أقل من عام.
تحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني (2)

تحطم طائرة تدريب في باكستان ومقتل 2 من طياري الجيش

تحطمت طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، في إقليم البنجاب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب للجيش الباكستاني في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جوجرات صباح اليوم"، ولم يذكر البيان سبب الحادث، ويعد هذا خامس حادث يشهده العام الحالي من هذا النوع، وفي الشهر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة، ما أسفر عن مقتل قائدها.
اعصار-تسونامي (1)

مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف في أمريكا

ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بأنه "حدث نادر للغاية"، وقتل الأسخاص الستة في 3 مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، مساء أمس الأحد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن، كما أصدرت إدارة المحيطات المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!".
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توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.
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عودة الحياة لبكين - كورونا

بكين تستأنف الدراسة وتحدد امتحانات القبول بالجامعات

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا. وذكر مسؤولو اللجنة اليوم الأحد أنه تقرر أيضًا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل. وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.
كوريا - كورونا

الصين تسجل رقما قياسا من مصابي «كورونا» الوافدين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن 97 إصابة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات "المستوردة"، وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة، لكن السلطات تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، ولمواجهة هذه الظاهرة، أغلقت الصين حدودها في نهاية شهر مارس الماضي أمام جميع الأجانب تقريبا، وبذلك تكون الحالات المستوردة الجديدة بشكل أساسي نتيجة عودة صينيين إلى بلادهم.
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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
فيتنام - كورونا

فيتنام تستأنف حركة الطيران بعد احتواء وباء «كورونا»

قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءًا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز وفيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة، حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضررا من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.
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