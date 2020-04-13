توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ ص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.

وكتبت صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن القيود الحالية على الحياة العامة يمكن تمديدها حتى منتصف أو أواخر مايو المقبل. وأوصى المجلس العلمي الفرنسي مؤخرا بأن القيود، السارية منذ 17 مارس الماضي، يجب أن تستمر 6 أسابيع على الأقل. ولا يسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا لمدة ساعة واحدة يوميا بحيث لا يبتعدوا مسافة تزيد