توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»
١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.
وكتبت صحيفة "جورنال دو
ديمانش" أن القيود الحالية على الحياة العامة يمكن تمديدها حتى منتصف أو
أواخر مايو المقبل.
وأوصى المجلس العلمي الفرنسي مؤخرا
بأن القيود، السارية منذ 17 مارس الماضي، يجب أن تستمر 6 أسابيع على الأقل.
ولا يسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا
لمدة ساعة واحدة يوميا بحيث لا يبتعدوا مسافة تزيد
وكتبت صحيفة "جورنال دو
ديمانش" أن القيود الحالية على الحياة العامة يمكن تمديدها حتى منتصف أو
أواخر مايو المقبل.
وأوصى المجلس العلمي الفرنسي مؤخرا
بأن القيود، السارية منذ 17 مارس الماضي، يجب أن تستمر 6 أسابيع على الأقل.
ولا يسمح للأشخاص بمغادرة المنزل إلا
لمدة ساعة واحدة يوميا بحيث لا يبتعدوا مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من منازلهم
ولأسباب أساسية مثل التسوق أو المشي.
وسجلت فرنسا، أمس، 566 حالة وفاة جديدة
في المستشفيات ودور المسنين إثر الإصابة بفيروس كورونا، ليقترب
إجمالي الوفيات من 14 ألفا و400 حالة، كما تم تسجيل 1613 حالة إصابة
جديدة ليصبح إجمالي عدد المصابين في المستشفيات 95 ألفا و403 مصابين.