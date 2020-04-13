مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف في أمريكا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ ص

أرشيفية

ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بأنه "حدث نادر للغاية"، وقتل الأسخاص الستة في 3 مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، مساء أمس الأحد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن، كما أصدرت إدارة المحيطات المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!".

وحذرت الإدارة، على موقعها الإلكتروني، من سرعات رياح محتملة تصل إلى 330 كيلومترا في الساعة، وأن عاصفتين رعديتين كبيرتين جدا يمكن أن تضربا بعض المناطق مرتين. ومن غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي أحدثه الإعصار، وكان وضع العاصفة شديدا بما فيه الكفاية بحيث يمكن أن تتشكل أعاصير أخرى في ولايتي ألاباما وجورجيا،