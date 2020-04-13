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مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف في أمريكا

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ ص
أرشيفية
أرشيفية
ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بأنه "حدث نادر للغاية"، وقتل الأسخاص الستة في 3 مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، مساء أمس الأحد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن، كما أصدرت إدارة المحيطات المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!".
وحذرت الإدارة، على موقعها الإلكتروني، من سرعات رياح محتملة تصل إلى 330 كيلومترا في الساعة، وأن عاصفتين رعديتين كبيرتين جدا يمكن أن تضربا بعض المناطق مرتين. ومن غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي أحدثه الإعصار، وكان وضع العاصفة شديدا بما فيه الكفاية بحيث يمكن أن تتشكل أعاصير أخرى في ولايتي ألاباما وجورجيا،
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بيني-جانتس

رئيس إسرائيل يرفض تمديد المهلة لجانتس لتشكيل حكومة

رفض رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني جانتس، منحه مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، ما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وطلب جانتس، من ريفلين تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل اليوم الإثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتنياهو. وفوض ريفلين، قبل 4 أسابيع، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الماضي، وكانت الثالثة في أقل من عام.
تحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني (2)

تحطم طائرة تدريب في باكستان ومقتل 2 من طياري الجيش

تحطمت طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، في إقليم البنجاب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب للجيش الباكستاني في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جوجرات صباح اليوم"، ولم يذكر البيان سبب الحادث، ويعد هذا خامس حادث يشهده العام الحالي من هذا النوع، وفي الشهر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة، ما أسفر عن مقتل قائدها.
ماكرون-رئيس-فرنسا-الجديد-وكيفية-تعاملة-مع-الارهاب

توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.
كوريا - كورونا

الصين تعود لـ«دائرة الخطر» مع فيروس كورونا

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82 ألفا و160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3 آلاف و341 حالة.
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دونالد ترامب

ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
طقس (3)

معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
فيروس كورونا

في زمن الكورونا.. هل حان الوقت لإسكات صوت البنادق؟

"رب ضارة نافعة" هذه المقولة يمكن أن تنطبق على الوضع الحالي بعد أن تسبب وباء "كورونا" في وقف الحروب مؤقتا وكأن العالم العربي على موعد مع هدنة ربما تطول أو تقصر للتوجه الى حرب أخرى من نوع خاص وهي محاربة هذا الوباء العالمي الذي أصبح العدو المشترك للعالم أجمع، ففي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت العديد من الدول في اتخاذ الكثير من الإجراءات على المستوى الداخلي والخارجي أيضا من أجل مواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث علقت عدد من الدول حروبها في الخارج من أجل محاربة "كورونا" في الداخل.
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