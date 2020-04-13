«كاف» يضع 3 سيناريوهات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص

الزمالك والترجي - صورة أرشيفية

اعترف المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، بصعوبة مهمته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه حتى الآن لا توجد خسائر مالية بالنسبة للبطولات الإفريقية، فأغلبها تم تأجيله، وستجرى دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بها، والكاف سيساعد الأندية والاتحادات، التي تضررت من أزمة كورونا وأُلغيت مسابقاتها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفكر في نفس الاتجاه، خاصة في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه.

وعن دوري الأبطال والكونفيدرالية، أوضح باه: "الحقيقة أننا محظوظون في ظل الاقتراب من إنهاء المسابقتين، والوصول لنصف النهائي"، متابعا: "نجهز سيناريوهات لاستكمال المنافسات في منتصف يونيو المقبل، أو في يوليو. والسيناريو الأسوأ هو استئناف البطولتين في أغسطس". وأشار إلى أنه لا يوجد أي تفكير، في إلغاء البطولات