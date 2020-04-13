رياضة

«كاف» يضع 3 سيناريوهات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص
الزمالك والترجي - صورة أرشيفية
الزمالك والترجي - صورة أرشيفية
اعترف المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، بصعوبة مهمته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه حتى الآن لا توجد خسائر مالية بالنسبة للبطولات الإفريقية، فأغلبها تم تأجيله، وستجرى دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بها، والكاف سيساعد الأندية والاتحادات، التي تضررت من أزمة كورونا وأُلغيت مسابقاتها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفكر في نفس الاتجاه، خاصة في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه.
وعن دوري الأبطال والكونفيدرالية، أوضح باه: "الحقيقة أننا محظوظون في ظل الاقتراب من إنهاء المسابقتين، والوصول لنصف النهائي"، متابعا: "نجهز سيناريوهات لاستكمال المنافسات في منتصف يونيو المقبل، أو في يوليو. والسيناريو الأسوأ هو استئناف البطولتين في أغسطس". وأشار إلى أنه لا يوجد أي تفكير، في إلغاء البطولات
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الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

مدافع الوداد يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

نفى محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي المغربي، بشكل قاطع دخوله في أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، وقال الناهيري: "أتعجب للغاية من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص دخولي في مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك". وأضاف في تصريحاته مع le360 المغربي "لم أتحدث مع أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية ولم أدخل في أي مفاوضات مع أي فريق، احتراما لعقدي مع الوداد ولعلاقتي مع جماهيره". وربطت بعض التقارير الصحفية المصرية اسم الناهيري بالانتقال للأهلي أو الزمالك، إلى جانب تقارير أخرى أشارت لدخول اللاعب في مفاوضات بالفعل مع الأهلي، وهو ما نفاه الناهيري.
ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

مدافع الوداد يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

نفى محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي المغربي، بشكل قاطع دخوله في أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، وقال الناهيري: "أتعجب للغاية من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص دخولي في مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك". وأضاف في تصريحاته مع le360 المغربي "لم أتحدث مع أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية ولم أدخل في أي مفاوضات مع أي فريق، احتراما لعقدي مع الوداد ولعلاقتي مع جماهيره". وربطت بعض التقارير الصحفية المصرية اسم الناهيري بالانتقال للأهلي أو الزمالك، إلى جانب تقارير أخرى أشارت لدخول اللاعب في مفاوضات بالفعل مع الأهلي، وهو ما نفاه الناهيري.
هدف المحمدي‎ (4)

هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
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هاني أبوريدة: الأهلي والزمالك لا يتحكمان في الجبلاية

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن خطته حينما تعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة منتخب الفراعنة، كانت التأهل لمونديال 2022 وتخفيض أعمار اللاعبين، وأن الخطة اختلفت بعد أن حصلت مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019، ما تسبب في إرباك برنامج الإعداد للبطولة، مشددا على أن مجلسه لم يتصادم مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، ويعتز به كقيمة كبيرة، وآخر لقاء بينهما كان في بطولة أمم إفريقيا، وكان صلاح يقوم بدور كبير في معسكر المنتخب.
أفضل لاعب - كاف

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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