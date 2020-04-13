نجاة شاب من الموت غرقا بسبب «سيلفي» في سوهاج

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

غرق - صورة أرشيفية

شاب عشريني كان يسير رفقة فتاة على كوبرى أخميم على سوهاج، وأراد أن يوثق نزهته بصور يلتقطها على الكوبري المطل على نهر النيل، فصعد للجلوس على كوبري الصور وانشغل بالتقاط صورة سيلفي، لكن اختل توازنه وسقط في مياه النيل، لتبادر الفتاة بصراخ هستيري لطلب النجدة، وبالفعل رصدت استغاثتها قوات الإنقاذ النهري، التي حركت ونش سريع لإنقاذ الطالب الجامعي، وبالفعل نجحت القوات فى ذلك، وأجروا الإسعافات الأولية له، وتبين عدم تعرضه لأية إصابات جراء سقوطه في النيل، ونفى وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ بسقوط شخص بنهر النيل من أعلي كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط "أحمد.ع.م"، 23 عاما، طالب، ويقيم دائرة مركز دار السلام وتم إنقاذه دون حدوث إصابات. بسؤال الشاب، تبين أنه