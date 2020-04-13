جريمة

نجاة شاب من الموت غرقا بسبب «سيلفي» في سوهاج

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
غرق - صورة أرشيفية
غرق - صورة أرشيفية
شاب عشريني كان يسير رفقة فتاة على كوبرى أخميم على سوهاج، وأراد أن يوثق نزهته بصور يلتقطها على الكوبري المطل على نهر النيل، فصعد للجلوس على كوبري الصور وانشغل بالتقاط صورة سيلفي، لكن اختل توازنه وسقط في مياه النيل، لتبادر الفتاة بصراخ هستيري لطلب النجدة، وبالفعل رصدت استغاثتها قوات الإنقاذ النهري، التي حركت ونش سريع لإنقاذ الطالب الجامعي، وبالفعل نجحت القوات فى ذلك، وأجروا الإسعافات الأولية له، وتبين عدم تعرضه لأية إصابات جراء سقوطه في النيل، ونفى وجود شبهة جنائية.
تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ بسقوط شخص بنهر النيل من أعلي كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط "أحمد.ع.م"، 23 عاما، طالب، ويقيم دائرة مركز دار السلام وتم إنقاذه دون حدوث إصابات. بسؤال الشاب، تبين أنه
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سجائر

ملابسات فيديو تدخين فتى سيجارة أثناء الصلاة

3 طلاب لم يتجاوز أكبرهم الـ17 سنة، التقطوا مقطع فيديو قصير يظهر خلاله أحدهم يدخن سياجرة أثناء الصلاة، وتظهر أصوات الصديقين في الخلفية مصحوبة بعبارات سخرية واستهزاء، إلا أن الثلاثة لم يكتفون بذلك، نشروا المقطع عبر حساباتهم الشخصية بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى كثيرين من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، لكن الواقعة كانت محل رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وأمكن في غضون ساعات تحديد هوية هؤلاء الصبية وضبطهم والهواتف المستخدمة في الواقعة.
اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
الفسيخ (1)

«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
حادث-خروج-قطار-عن القضبان-بكفر-الشيخ (2)

«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
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