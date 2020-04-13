تحطم طائرة تدريب في باكستان ومقتل 2 من طياري الجيش

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

تحطمت طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، في إقليم البنجاب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب للجيش الباكستاني في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جوجرات صباح اليوم"، ولم يذكر البيان سبب الحادث، ويعد هذا خامس حادث يشهده العام الحالي من هذا النوع، وفي الشهر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة، ما أسفر عن مقتل قائدها.

كان ذلك خلال تدريبات استعدادا لعرض سنوي كان مقررا، في 23 مارس الماضي، وتم تأجيله لاحقا بسبب حالة الإغلاق في البلاد لمكافحة فيروس كورونا. وفي مارس أيضا تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بالقرب من مدينة ماردان الباكستانية، خلال مهمة تدريبية، وهو الحادث الذي يعد الثاني في أقل من أسبوع. وقال