واشنطن ترحب بتبادل السجناء بين أفغانستان وطالبان

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص

عناصر من طالبان - صورة أرشيفية

رحب المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زالماي خليل زاد، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، قائلا: "يتعين على الجانبين تعزيز الجهود للإيفاء بالأهداف التي نص عليها اتفاق أمريكا وطالبان في أسرع وقت ممكن"، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، اليوم، إن الحكومة أفرجت عن 361 سجينا من أفراد طالبان من مركز باجرام للاحتجاز منذ الأربعاء الماضي، بينهم 61 محتجزا جرى الإفراج عنهم أمس الأحد.

وأضاف فيصل: "سوف تستمر عملية الإفراج عن السجناء في بقية السجون حتى يتم الإفراج عن 1500 سجين". وقال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، أمس الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن الحركة أفرجت عن 20 محتجزا من سجونها، مضيفا: "أفرجنا عن 20 سجينا من أفراد نظام كابول، وسلمناهم للجنة الدولية للصليب الأحمر