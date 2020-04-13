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واشنطن ترحب بتبادل السجناء بين أفغانستان وطالبان

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
عناصر من طالبان - صورة أرشيفية
رحب المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زالماي خليل زاد، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، قائلا: "يتعين على الجانبين تعزيز الجهود للإيفاء بالأهداف التي نص عليها اتفاق أمريكا وطالبان في أسرع وقت ممكن"، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، اليوم، إن الحكومة أفرجت عن 361 سجينا من أفراد طالبان من مركز باجرام للاحتجاز منذ الأربعاء الماضي، بينهم 61 محتجزا جرى الإفراج عنهم أمس الأحد.
وأضاف فيصل: "سوف تستمر عملية الإفراج عن السجناء في بقية السجون حتى يتم الإفراج عن 1500 سجين". وقال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، أمس الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن الحركة أفرجت عن 20 محتجزا من سجونها، مضيفا: "أفرجنا عن 20 سجينا من أفراد نظام كابول، وسلمناهم للجنة الدولية للصليب الأحمر
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بيل-جيتس (2)

جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا. وأضاف جيتس، الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء، أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق، ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
ترامب (1)

لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
كورونا والحجر الصحي (11)

نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا يتجاوز 17 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 17 ألف شخصا، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك، إذ نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرا يظهر إحصاءها حول وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي قالت إنها تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة. وبحسب الوكالة، حذر مسؤولون أمريكيون المواطنين، أن هناك توقعات بالوصول إلى أعداد مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
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طالبان (2)

طالبان تطلب من أمريكا عدم مهاجمة مناطق غير قتالية

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت، وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق، ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.
حرب-أفغانستان

استهداف أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان بـ5 صواريخ

أطلقت خمسة صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد. وأكدت بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة حدوث الواقعة، في بيان نشرته على موقع تويتر، حيث قالت إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركاءنا (من قوات الدفاع والأمن الأفغانية) يحققون في الواقعة". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

سلطان عمان يصدر عفوًا عن المئات من السجناء

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوا خاصا عن المئات من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن عدد المستفيدين من العفو بلغ 599 نزيلا، منهم 336 نزيلا أجنبيا، ولم تذكر الوكالة ما إذا كان لهذا العفو علاقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكانت دول مختلفة أصدرت عفوا عن نزلاء أو أفرجت عن بعضهم بصورة مؤقتة خشية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في السجون، واتخذت عدة دول قرارات بالعفو عن عدد من السجناء، من بينها إيران والمغرب وإندونيسيا والسودان، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
فيروس- كورونا (7)

وفاة أول طبيب أفغاني بـ«كورونا» في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا، فى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة كابول وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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