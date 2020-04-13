رياضة

الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة - صورة أرشيفية
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة - صورة أرشيفية
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".
وذكر الجنايني: "دكتور صفوت النحاس قام بمجهود رائع ونجح في إدارة هذا الملف، فنجاح أي عمل يكون من خلال وضع نظام"، موضحا أنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات. وأضاف: "نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شيئا فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات"، متابعا: "حب وكره البعض
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الزمالك- والترجي (5)

«كاف» يضع 3 سيناريوهات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

اعترف المغربي عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، بصعوبة مهمته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه حتى الآن لا توجد خسائر مالية بالنسبة للبطولات الإفريقية، فأغلبها تم تأجيله، وستجرى دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بها، والكاف سيساعد الأندية والاتحادات، التي تضررت من أزمة كورونا وأُلغيت مسابقاتها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفكر في نفس الاتجاه، خاصة في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

مدافع الوداد يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

نفى محمد الناهيري مدافع الوداد الرياضي المغربي، بشكل قاطع دخوله في أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، وقال الناهيري: "أتعجب للغاية من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص دخولي في مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك". وأضاف في تصريحاته مع le360 المغربي "لم أتحدث مع أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية ولم أدخل في أي مفاوضات مع أي فريق، احتراما لعقدي مع الوداد ولعلاقتي مع جماهيره". وربطت بعض التقارير الصحفية المصرية اسم الناهيري بالانتقال للأهلي أو الزمالك، إلى جانب تقارير أخرى أشارت لدخول اللاعب في مفاوضات بالفعل مع الأهلي، وهو ما نفاه الناهيري.
ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
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أشرف صبحي - عمرو الجنايني‎

وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا: "الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية، وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".
أحمد-المحمدي‎

المحمدي يتحدث عن أزمة وردة وخطأ رمزي

أكد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يحترم المدرب الذي تحدث عن أسرار الفريق عبر وسائل الإعلام، جاء ذلك في تصريحاته عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلًا:" لا أعلم أسباب عدم ضمي لقائمة منتخب مصر في المرحلة الماضية، لكني أتمنى العودة بكل قوة". وواصل حديثه، قائلًا: "غضبت بشدة من تصريحات هاني رمزي، عقب خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا أحترم أي مدرب يتحدث عن أسرار فريق أو منتخب في الإعلام".
حسنى-عبد ربه (2)

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
هدف المحمدي‎ (4)

هاني أبوريدة: أداء الفراعنة في كأس الأمم صدمني

قال هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف"، لأنه ما زال هناك عام على موعد الانتخابات، وهو يساند أحمد أحمد الرئيس الحالي خلال فترته المتبقية. وأضاف أنه سعيد بدعم الدولة له في هذا الشأن، فهناك تعطش لعودة مصر لرئاسة الكاف، لكنه لا يريد أن يشعل الأجواء مبكرًا، وقال إن مستوى الفراعنة كان صادما للغاية بالنسبة له، لذلك فضل الرحيل عن رئاسة الاتحاد، ولمس جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منه رغبة حقيقية في الابتعاد، مشيرًا إلى أنه يساند اللجنة الخماسية الحالية.
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