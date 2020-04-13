الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة - صورة أرشيفية

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".

وذكر الجنايني: "دكتور صفوت النحاس قام بمجهود رائع ونجح في إدارة هذا الملف، فنجاح أي عمل يكون من خلال وضع نظام"، موضحا أنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات. وأضاف: "نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شيئا فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات"، متابعا: "حب وكره البعض