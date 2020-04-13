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رئيس إسرائيل يرفض تمديد المهلة لجانتس لتشكيل حكومة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص
رئيس البرلمان الإسرائيلي بيني جانتس - صورة أرشيفية
رئيس البرلمان الإسرائيلي بيني جانتس - صورة أرشيفية
رفض رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني جانتس، منحه مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، ما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وطلب جانتس، من ريفلين تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل اليوم الإثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتنياهو. وفوض ريفلين، قبل 4 أسابيع، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الماضي، وكانت الثالثة في أقل من عام.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة: "أبلغ الرئيس رؤوفين ريفلين، بيني جانتس، أنه لن يكون من الممكن في ظل الظروف الحالية تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة". وتابع البيان: "اتخذ الرئيس قراره بعد أن تحدث أيضا إلى نتانياهو الذي لم يؤكد في مكالمتهما أن الطرفين على وشك التوقيع على اتفاق من شأنه أن يؤدي
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تحطم طائرة تدريب في باكستان ومقتل 2 من طياري الجيش

تحطمت طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، في إقليم البنجاب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين، وقالت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان: "تحطمت طائرة تدريب للجيش الباكستاني في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جوجرات صباح اليوم"، ولم يذكر البيان سبب الحادث، ويعد هذا خامس حادث يشهده العام الحالي من هذا النوع، وفي الشهر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لسلاح الجو الباكستاني في العاصمة، ما أسفر عن مقتل قائدها.
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مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف في أمريكا

ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بأنه "حدث نادر للغاية"، وقتل الأسخاص الستة في 3 مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، مساء أمس الأحد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن، كما أصدرت إدارة المحيطات المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!".
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توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.
كوريا - كورونا

الصين تعود لـ«دائرة الخطر» مع فيروس كورونا

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس، وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82 ألفا و160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3 آلاف و341 حالة.
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اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
كورونا

«التعقيم في الشارع»عقوبة مخالفي الحظر الصحي بإسرائيل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفريق خاص من الأشخاص المختصين بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسرائيل وهم يرشون مواد خاصة للتعقيم على مجموعة من الأفراد في أحد الشوارع، ويظهر في المقطع شخص بلباس خاص يرش مجموعة من الأشخاص الذين تم تجميعهم مع بعض في وسط أحد الشوارع، بمادة خاصة تستخدم للتعقيم في محاربة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي علق فيه الكثيرون بأن السبب يعود لمخالفة هؤلاء الأشخاص لقواعد الحظر الصحي الذي تفرضه إسرائيل لمنع انتشار الفيروس.
فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
نتنياهو

«خوفًا من كورونا».. نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي، محذرًا من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرًا أن الاحتفالات بـ«عيد المساخر» الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين. وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.
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