رئيس إسرائيل يرفض تمديد المهلة لجانتس لتشكيل حكومة

١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص

رئيس البرلمان الإسرائيلي بيني جانتس - صورة أرشيفية

رفض رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني جانتس، منحه مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، ما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وطلب جانتس، من ريفلين تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل اليوم الإثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتنياهو. وفوض ريفلين، قبل 4 أسابيع، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الماضي، وكانت الثالثة في أقل من عام.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة: "أبلغ الرئيس رؤوفين ريفلين، بيني جانتس، أنه لن يكون من الممكن في ظل الظروف الحالية تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة". وتابع البيان: "اتخذ الرئيس قراره بعد أن تحدث أيضا إلى نتانياهو الذي لم يؤكد في مكالمتهما أن الطرفين على وشك التوقيع على اتفاق من شأنه أن يؤدي