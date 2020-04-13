اليوم.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة
تحرير:رنا عبد الصادق
١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص
العمالة غير المنتظمة - صورة أرشيفية
تبدأ هيئة البريد والبنك الزراعي المصري، اليوم الإثنين، صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 أيام، للمواطنين المستحقين الذين تم إرسال رسالة نصية لهم، وحددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، آلية صرف المنحة، وذلك من خلال رسالة نصية سوف تصل إلى المستحق على هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته من خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.
على أن تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5 آلاف و700 منفذ وفرع للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين.
وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه ويتم صرفها للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءً على رسالة تصل من رقم
على أن تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5 آلاف و700 منفذ وفرع للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين.
وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه ويتم صرفها للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءً على رسالة تصل من رقم 2030 على الرقم الشخصي للمستفيد.
وأكدت السعيد على ضرورة أن يكون مع المواطن عند التوجه لصرف المنحة أصل بطاقة الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى صور ضوئية منها، وهاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبدون ذلك لن يتم الصرف ولن يتمكن من الدخول للمنفذ المعد للصرف، ذلك منعا لعدم التزاحم، وضمانا لسلامة المواطنين.