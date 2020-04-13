اليوم.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص

العمالة غير المنتظمة - صورة أرشيفية

تبدأ هيئة البريد والبنك الزراعي المصري، اليوم الإثنين، صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 أيام، للمواطنين المستحقين الذين تم إرسال رسالة نصية لهم، وحددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، آلية صرف المنحة، وذلك من خلال رسالة نصية سوف تصل إلى المستحق على هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته من خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.

على أن تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5 آلاف و700 منفذ وفرع للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين. وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه ويتم صرفها للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءً على رسالة تصل من رقم