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اليوم.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ ص
العمالة غير المنتظمة - صورة أرشيفية
العمالة غير المنتظمة - صورة أرشيفية
تبدأ هيئة البريد والبنك الزراعي المصري، اليوم الإثنين، صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 أيام، للمواطنين المستحقين الذين تم إرسال رسالة نصية لهم، وحددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، آلية صرف المنحة، وذلك من خلال رسالة نصية سوف تصل إلى المستحق على هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته من خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.
على أن تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5 آلاف و700 منفذ وفرع للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين. وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه ويتم صرفها للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بناءً على رسالة تصل من رقم
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وزيرة التخطيط هالة السعيد

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي هو الأمثل لتوطين الصناعة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مسار التعافي المتوقع للاقتصاد المصري من المتوقع أن يأخذ شكل"يو" نظراً لامتداد أزمة فيروس كورونا لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات، متابعة أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
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السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
منجم- ذهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 735 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1689 دولارًا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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وزير المالية يبحث استراتيجية مواجهة تداعيات كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من تعزيز التعاون القارى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية؛ بما يسهم فى احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة الخمسة عشر «F15» التي انعقدت عبر تقنية «Teleconference»، لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية، بحضور الدكتورة فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأفريقي.
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وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة أهم أهداف الدولة

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور، اجتماعا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلى اتحادات الأعمال المختلفة، قائلة إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عالمية ولها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التي تواجه الفيروس؛ وهناك عدد من القطاعات التي تضررت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي، واتخذت الدولة عددا من الإجراءات في إطار الحفاظ على العمالة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تكشف أهداف وركائز «رؤية مصر 2030»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث، وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك لضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

بـ3 ركائز.. اعرف جهود الحكومة في القضاء على الجوع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، اليوم الإثنين، تقريرا حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة في تحقيقه، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني المصري يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني المتعلق بـ”القضاء على الجوع" وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.
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