البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يقفز 1.3%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى نحو 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و371 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

واختتمت البورصة جلسات، أمس الأحد، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه.

وسجل المستثمرون المصريون صافي شراء بحوالي 140.479 مليون جنيه، مقابل تسجيل العرب والأجانب صافي بيع بنحو 46.211 و 94.268 مليون جنيه على التوالي.