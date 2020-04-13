سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يقفز 1.3%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى نحو 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و371 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

واختتمت البورصة جلسات، أمس الأحد، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.3 مليار جنيه.

وسجل المستثمرون المصريون صافي شراء بحوالي 140.479 مليون جنيه، مقابل تسجيل العرب والأجانب صافي بيع بنحو 46.211 و 94.268 مليون جنيه على التوالي.

وزيرة التخطيط هالة السعيد

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي هو الأمثل لتوطين الصناعة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مسار التعافي المتوقع للاقتصاد المصري من المتوقع أن يأخذ شكل"يو" نظراً لامتداد أزمة فيروس كورونا لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات، متابعة أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
منجم- ذهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 735 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1689 دولارًا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الرئيس-السيسى-فى-اجتماع-مع-محمد-معيط-و-كامل-الوزير

وزير المالية يبحث استراتيجية مواجهة تداعيات كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من تعزيز التعاون القارى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية؛ بما يسهم فى احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة الخمسة عشر «F15» التي انعقدت عبر تقنية «Teleconference»، لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية، بحضور الدكتورة فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأفريقي.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على، ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 553.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10338.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 1046.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 1064.3 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليصل الى مستوى 525.8 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 9390.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل عند مستوى 994.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1019.3 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]